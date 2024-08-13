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  4. Herkes ona 'süper meyve' diyor! Hem geliri hem o özelliği tercih sebebi... Aronyaya yoğun ilgi

Herkes ona 'süper meyve' diyor! Hem geliri hem o özelliği tercih sebebi... Aronyaya yoğun ilgi

13.08.2024 16:30
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Ağustos ayının ortasına gelinirken, sıcak havalar yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Birçok çiftçi verimsizlikten şikayet ederken, halk arasında 'süper meyve' olarak bilinen meyve ise yüz güldürüyor. Çiftçilerin yüksek gelir kaynağı nedeniyle tercih ettiği aronya meyvesinin hasadı Konya'da başladı. -32 dereceye kadar dayanabilen meyvenin faydaları saymakla bitmiyor.

Süper meyve olarak da bilinen aronya meyvesinin hasadı Konya'da başladı. Faydaları saymakla bitmeyen meyve bölge halkında heyecan yaratırken, eylül ayına kadar sürecek olan 'süper meyve' hasadı şimdiden çiftçilerin yüzünü güldürüyor.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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SÜPER MEYVE OLARAK DA BİLİNİYOR

SÜPER MEYVE OLARAK DA BİLİNİYOR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınma için tarımsal desteklemelere büyük önem verdiklerine dikkati çekti. Tarımda öncü olmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ederken bir yandan da çiftçilere destek olmayı sürdürdüklerini ifade eden Başkan Altay, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tarımsal desteklemelerimizi ve projelerimizi planlarken, birim alandan yüksek gelir getirmesi, bitkilerin su tüketimi, mekanizasyon ve işçilik giderleri başta olmak üzere pek çok farklı durumu göz önünde bulundurarak, verimliliğin sürdürülebilirliğini önemsiyoruz. Bu sebeple yeni bir meyvecilik projesi olan, yüksek antioksidan içermesi ve pek çok vitamine sahip olmasından dolayı sağlığa olumlu etkileri nedeniyle ‘Süper Meyve’ olarak adlandırılan aronyanın Konya tarımına kazandırılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar çiftçilerimize 165 dekar alanda 50 bin adet sertifikalı aronya fidanı desteğinde bulunarak; süper meyveyi şehrimizle buluşturduk. Çiftçilerimizin meyvenin hasadını yapmaya başladı. Bölgemizde toprak ve iklim şartlarına uyum sağlayan, işçiliğinin az, veriminin fazla olmasıyla bilinen aronyanın, alternatif ürünler kapsamında yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Yine çiftçilerimize sağladığımız tarımsal desteklemelerimizi de artırarak sürdüreceğiz.”

-32 DERECEYE DAYANIYOR

-32 DERECEYE DAYANIYOR

Konya’nın Meram Yeşil Tekke Mahallesi’nde aronya fidanı desteğinden faydalanan çiftçilerden Hamdi Bildirici, desteklerden yararlanmaya üç yıl önce başladığını belirterek, “Verim güzel, inşallah yeni yıla daha güzel olacak. Fazla emek istemiyor, geçen yıl dört sefer, bu yıl beş sefer suladık. Fazla su isteyen bir meyve değil. Kuraklığa ve dona dayanıklı, -32 derecelere dayanıyor. Aronyada Büyükşehir Belediyemiz bizi çok destekledi. Onun için çok memnunuz, başkanımızdan Allah razı olsun. Bütün çiftçilerimizin yazılıp destek almasını istiyorum. Büyükşehir’imiz destekliyor. Bu desteği verenlere, bu hizmetleri yapanlara sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ARONYAYA YOĞUN İLGİ GÖSTERİLİYOR

ARONYAYA YOĞUN İLGİ GÖSTERİLİYOR

Yüksek antioksidan içermesi ve pek çok vitamine sahip olmasından dolayı sağlığa olumlu etkileri nedeniyle “Süper Meyve” olarak da adlandırılan aronya, son dönemde çiftçilerin ilgisini çekiyor. Alternatif ürün olması, yüksek gelir getirmesi nedeniyle de tercih edilen aronyanın, kandaki kolesterol seviyesini dengeleyerek damar tıkanıklığı, pıhtı oluşumu, saman nezlesi, sinüzit ve astım gibi hastalıkları önlediği, damarları güçlendirdiği ifade ediliyor. Konya dahil birçok ilde ekilen ve birçok faydası bulunan aronyanın hasadı ise Ağustos ayından itibaren Eylül sonuna kadar geçen süre içinde yapılıyor.

HASTALIKLARLA MÜCADELE EDİYOR

HASTALIKLARLA MÜCADELE EDİYOR

Aronya meyvesi, antioksidan kapasitesi açısından dünyadaki en güçlü meyvelerden biri. Antioksidanlar, vücutta serbest radikallerle savaşarak hücreleri oksidatif strese karşı koruyor. Oksidatif stres; hücrelerin erken yaşlanmasına, iltihaplanmalara ve kronik hastalıklara yol açıyor.

Anahtar Kelimeler:
Konya aronya
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