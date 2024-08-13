Herkes ona 'süper meyve' diyor! Hem geliri hem o özelliği tercih sebebi... Aronyaya yoğun ilgi

“Tarımsal desteklemelerimizi ve projelerimizi planlarken, birim alandan yüksek gelir getirmesi, bitkilerin su tüketimi, mekanizasyon ve işçilik giderleri başta olmak üzere pek çok farklı durumu göz önünde bulundurarak, verimliliğin sürdürülebilirliğini önemsiyoruz. Bu sebeple yeni bir meyvecilik projesi olan, yüksek antioksidan içermesi ve pek çok vitamine sahip olmasından dolayı sağlığa olumlu etkileri nedeniyle ‘Süper Meyve’ olarak adlandırılan aronyanın Konya tarımına kazandırılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar çiftçilerimize 165 dekar alanda 50 bin adet sertifikalı aronya fidanı desteğinde bulunarak; süper meyveyi şehrimizle buluşturduk. Çiftçilerimizin meyvenin hasadını yapmaya başladı. Bölgemizde toprak ve iklim şartlarına uyum sağlayan, işçiliğinin az, veriminin fazla olmasıyla bilinen aronyanın, alternatif ürünler kapsamında yaygınlaştırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Yine çiftçilerimize sağladığımız tarımsal desteklemelerimizi de artırarak sürdüreceğiz.”