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Herkesi şaşırtan değişim, 146 kilodan 72 kiloya düştü! Polis bile inanamayıp DNA testi yaptırdı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
01.08.2024 10:52
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Adana'da yaşayan ve 146 kiloya ulaşan makyaj sanatçısı Çağlar Kumlutaş sağlık problemleri yaşamaya başlayınca ameliyat olup 72 kiloya düştü. Kimliğini değiştirmek isteyen genci tanıyamayan Nüfus dairesi çalışanları polise haber vardı. Kumlutaş, polise gidip ifade verdi yetmedi bir de DNA testi yapıldı. İşte sıra dışı olayın detayları...

Adana'da makyaj sanatçısı olan 25 yaşındaki genç, 146 kilodan 72 kiloya düştü, bir dizi estetik operasyon da geçirerek adeta yeni birisi oldu. Bu değişim sonrasında pasaportunu yenilemek isteyince yetkililere kendini inandıramadı. Kumlutaş'ı polisler karakola götürdü, kimliğini ise DNA testiyle ispatlamak zorunda kaldı.

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KİMLİĞİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN DNA TESTİ İSTEDİLER

25 yaşındaki makyaj sanatçısı Çağlar Kumlutaş, 146 kiloya ulaşıp, ağır bir uyku apnesi sorunu yaşayınca ‘tüp mide ameliyatı' olmaya karar verdi. Ameliyat sonrası 74 kilo veren Kumlutaş, daha sonra geçirdiği bir dizi estetik operasyonlarla yeni bir insan oldu. Çağlar Kumlutaş, kimliği ve pasaportunu yeniletmek için DNA testi bile vermek zorunda kaldı.

HER YERDE UYUYA KALIYORDU

HER YERDE UYUYA KALIYORDU

Başından geçenleri anlatan Kumlutaş, “Uyku apnesi sorunum vardı. Çalışırken bile sürekli uyuya kalıyordum. Otobüse biniyordum, varacağım yerden 3-4 durak sonrasında iniyordum uyuduğum için. Ailem sürekli beni arıyordu uyuya kaldığım için, sürekli başımda bekliyorlardı ve korkuyorlardı” diye konuştu.

146 KİLODAN 72 KİLOYA DÜŞTÜ

146 KİLODAN 72 KİLOYA DÜŞTÜ

Uyuya kaldığı için bunu nasıl çözeceğini araştırmaya başlayan Çağlar Kumlutaş, “Hastalığımın çözüme ulaşması gerektiği için Cihan hocayı buldum. Uyku apnesinden kaynaklı olarak bünyemin narkozu kaldıramayabileceğini söyledi. Ancak ameliyat oldum, ameliyata girmeden önce 146 kiloydum. Şuan da 72 kiloyum, mutluyum” dedi.

POLİSLER TANIMADI, KARAKOLA GİDİP İFADE VERDİ

POLİSLER TANIMADI, KARAKOLA GİDİP İFADE VERDİ

İnsanların ameliyattan sonra kendisini tanımadığını belirten Kumlutaş, “Kendimi ben tanıtıyorum çevremdekilere. Pasaportumu yeniletmek için nüfus dairesine gittim. Nüfus dairesinde polis ekipleri gelerek beni karakola götürdü. Karakolda ifadem alındı, ailem geldi. Aslında sorun nüfustaki bir cihazda normalde eski fotoğraf ile yeni fotoğraf arasında benzerlik ölçülür ve yüzde 20 benzerlik çıkması gerekirmiş. Bende yüzde 3 benzerlik çıkınca çalışanlar polise durumu bildirmiş. DNA testi ve ailemin onayıyla pasaportum ve kimliğim yenilenmiş oldu” diye konuştu.

"DEĞİŞİMİ BENİ DE ŞAŞIRTTI"

"DEĞİŞİMİ BENİ DE ŞAŞIRTTI"

Ameliyatı yapan Gastroenteroloji Uzmanı olan Op. Dr. Cihan Gökler, “Çağlar bize geldiğinde 146 kiloydu, uyku apnesi rahatsızlığı ve ayak ağrıları vardı. Kiloya bağlı olarak ciddi sağlık sorunları vardı.

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Adana ameliyat dna testi kilo kilo verme
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