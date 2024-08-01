Herkesi şaşırtan değişim, 146 kilodan 72 kiloya düştü! Polis bile inanamayıp DNA testi yaptırdı

POLİSLER TANIMADI, KARAKOLA GİDİP İFADE VERDİ

İnsanların ameliyattan sonra kendisini tanımadığını belirten Kumlutaş, “Kendimi ben tanıtıyorum çevremdekilere. Pasaportumu yeniletmek için nüfus dairesine gittim. Nüfus dairesinde polis ekipleri gelerek beni karakola götürdü. Karakolda ifadem alındı, ailem geldi. Aslında sorun nüfustaki bir cihazda normalde eski fotoğraf ile yeni fotoğraf arasında benzerlik ölçülür ve yüzde 20 benzerlik çıkması gerekirmiş. Bende yüzde 3 benzerlik çıkınca çalışanlar polise durumu bildirmiş. DNA testi ve ailemin onayıyla pasaportum ve kimliğim yenilenmiş oldu” diye konuştu.