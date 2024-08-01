Herkesi şaşırtan değişim, 146 kilodan 72 kiloya düştü! Polis bile inanamayıp DNA testi yaptırdı

Adana'da makyaj sanatçısı olan 25 yaşındaki genç, 146 kilodan 72 kiloya düştü, bir dizi estetik operasyon da geçirerek adeta yeni birisi oldu. Bu değişim sonrasında pasaportunu yenilemek isteyince yetkililere kendini inandıramadı. Kumlutaş'ı polisler karakola götürdü, kimliğini ise DNA testiyle ispatlamak zorunda kaldı.
25 yaşındaki makyaj sanatçısı Çağlar Kumlutaş, 146 kiloya ulaşıp, ağır bir uyku apnesi sorunu yaşayınca ‘tüp mide ameliyatı' olmaya karar verdi. Ameliyat sonrası 74 kilo veren Kumlutaş, daha sonra geçirdiği bir dizi estetik operasyonlarla yeni bir insan oldu. Çağlar Kumlutaş, kimliği ve pasaportunu yeniletmek için DNA testi bile vermek zorunda kaldı.
Başından geçenleri anlatan Kumlutaş, “Uyku apnesi sorunum vardı. Çalışırken bile sürekli uyuya kalıyordum. Otobüse biniyordum, varacağım yerden 3-4 durak sonrasında iniyordum uyuduğum için. Ailem sürekli beni arıyordu uyuya kaldığım için, sürekli başımda bekliyorlardı ve korkuyorlardı” diye konuştu.
Uyuya kaldığı için bunu nasıl çözeceğini araştırmaya başlayan Çağlar Kumlutaş, “Hastalığımın çözüme ulaşması gerektiği için Cihan hocayı buldum. Uyku apnesinden kaynaklı olarak bünyemin narkozu kaldıramayabileceğini söyledi. Ancak ameliyat oldum, ameliyata girmeden önce 146 kiloydum. Şuan da 72 kiloyum, mutluyum” dedi.
İnsanların ameliyattan sonra kendisini tanımadığını belirten Kumlutaş, “Kendimi ben tanıtıyorum çevremdekilere. Pasaportumu yeniletmek için nüfus dairesine gittim. Nüfus dairesinde polis ekipleri gelerek beni karakola götürdü. Karakolda ifadem alındı, ailem geldi. Aslında sorun nüfustaki bir cihazda normalde eski fotoğraf ile yeni fotoğraf arasında benzerlik ölçülür ve yüzde 20 benzerlik çıkması gerekirmiş. Bende yüzde 3 benzerlik çıkınca çalışanlar polise durumu bildirmiş. DNA testi ve ailemin onayıyla pasaportum ve kimliğim yenilenmiş oldu” diye konuştu.
Ameliyatı yapan Gastroenteroloji Uzmanı olan Op. Dr. Cihan Gökler, “Çağlar bize geldiğinde 146 kiloydu, uyku apnesi rahatsızlığı ve ayak ağrıları vardı. Kiloya bağlı olarak ciddi sağlık sorunları vardı.