Herkesin konuştuğu ChatGPT ile 'röportaj' yaptık! "Dünya Kupası'nı kim kazanır?" diye sorunca bakın ne yanıt verdi

ChatGPT, teknoloji dünyasına damga vurdu. Elon Musk'ın kurduğu OpenAI vakfının son chatbot'u (sohbet robotu) ChatGPT kendisiyle sohbet edenlerde büyük şaşkınlık yaratıyor. OpenAI tarafından geliştirilen insan benzeri metinler üretmek için derin öğrenmeyi kullanan dil modeli GPT-3.5 mimarisine dayalı olan ChatGPT, her konudan sorulara yanıt verebiliyor. Üstelik Türkçe de kullanılabiliyor. Biz de günlerdir internet dünyasının tek gündem maddesi olan ChatGPT ile röportaj yapmaya karar verdik ve ona hazırladığımız bazı soruları sorduk. Verdiği yanıtlar eminiz ki sizleri de şaşırtacak!