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Herkesin konuştuğu ChatGPT ile 'röportaj' yaptık! "Dünya Kupası'nı kim kazanır?" diye sorunca bakın ne yanıt verdi

08.12.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet dünyası son günlerde bir tek ChatGPT'yi konuşuyor. OpenAI tarafından geliştirilen yeni yapay zeka sohbet robotu deneyenlere ise büyük şaşkınlık yaratmış durumda. ChatGPT'nin neredeyse hep filmlerde gördüğümüz o yapay zekalar gibi her soruya bir cevabı var. Herkes hakkında konuşunca yapay zeka ChatGPT ile bir 'röportaj' yapmak şart oldu. Bakın ChatGPT "Dünya Kupası'nı kim kazanır?" da dahil olmak üzere bazı sorulara nasıl yanıtlar verdi, bizleri nasıl şaşırttı...

ChatGPT, teknoloji dünyasına damga vurdu. Elon Musk'ın kurduğu OpenAI vakfının son chatbot'u (sohbet robotu) ChatGPT kendisiyle sohbet edenlerde büyük şaşkınlık yaratıyor. OpenAI tarafından geliştirilen insan benzeri metinler üretmek için derin öğrenmeyi kullanan dil modeli GPT-3.5 mimarisine dayalı olan ChatGPT, her konudan sorulara yanıt verebiliyor. Üstelik Türkçe de kullanılabiliyor. Biz de günlerdir internet dünyasının tek gündem maddesi olan ChatGPT ile röportaj yapmaya karar verdik ve ona hazırladığımız bazı soruları sorduk. Verdiği yanıtlar eminiz ki sizleri de şaşırtacak!

CHATGPT İLE HAYRETE DÜŞÜREN BİR RÖPORTAJ

Önce kendimizi tanıtarak başladık lafa

Önce kendimizi tanıtarak başladık lafa

ChatGPT'yi, ChatGPT'ye sorduk

ChatGPT'yi, ChatGPT'ye sorduk

"Neler yapabilirsin, popülerlik nasıl hissettiriyor?"

"Neler yapabilirsin, popülerlik nasıl hissettiriyor?"

Gelecek hakkında...

Gelecek hakkında...

Gelecek hakkında pek yorum yapmayı sevmiyor.

Bir kez daha denedik şansımızı.

Bir kez daha denedik şansımızı.
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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka

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