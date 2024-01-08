Herkesin konuştuğu Galatasaray - Fenerbahçe krizinin üstüne geldi! 'Türkiye'deki o televizyon kanalını satın alıyorlar'

'Bunu bilmiyorum açıkçası ama olursa da şaşırmam. Türkiye'de radyo ve televizyonları düzenleyen yasa çıktığı zaman yabancıların tv sahibi olmasını engelleyen noktalar vardı. Liberal ülkelerde bunla ilgili yasal sınırlamalar yoksa bile etik noktalar vardır.

FATİH ALTAYLI'DAN FOX TV YORUMU!

Seneler önce yabancı çok da bir büyük olmayan bir yayın kuruluşunun satın alınmasıyla ilgili görüşmeler yürütülüyordu. O dönem her şey hazırdı, finansallar da krediler de. Son bir onay kaldı ve o onay verilmedi. Neden biliyor musun? New York'taki yayıncılar kurulu izin vermedi. ABD'de o dönem buna izin verilmemesinin nedeni Körfez sermayesinin ileride oraya dahil olmasıydı.