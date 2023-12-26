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  4. Herkesin konuştuğu olay! Fatih Terim'i Yunanistan'da eski bir Fenerbahçeli karşılayacak

Herkesin konuştuğu olay! Fatih Terim'i Yunanistan'da eski bir Fenerbahçeli karşılayacak

26.12.2023 15:51 | Son Güncelleme:
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Uzun süredir futboldan uzak olan Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu. Yunanistan devi Panathinaikos'un basketbol takımına Ergin Ataman'ı getirmesinin ardından futbol şubesine de Fatih Terim'i getireceği öğrenilirken, Terim'i yeni takımında eski bir Fenerbahçeli karşılayacak. İşte detaylar...

Willian Arao

Willian Arao

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
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Fatih Terim'in uzun bir aradan sonra sahalara Yunan ekibi Panathinaikos ile döneceği iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Terim yaptığı açıklamayla iddiaları doğrulamıştı.

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Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve 2022 yılından bu yana sahalardan uzak kalan Terim'den gelen bu haber sonrası birçok futbolsever Yunan Ligi'nin köklü kulüplerinden Panathinaikos'u araştırmaya başladı.

Canlı Skor

13 YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYOR

13 YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYOR

2010'dan beri Yunanistan'da şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen Panathinaikos, 15 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde 34 puanla 2. sırada bulunuyor. Ligin zirvesinde bulunan PAOK'un puanı ise 35... Panathinaikos'ın en yakın takipçisi Olympiaskos 32 puanla 3, aynı puanlı AEK ise 4. sırada bulunuyor.

'SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ'

'SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ'

2021'den bu yana Ivan Jovanovic'in çalıştırdığı Panathinaikos'un 61 yaşındaki teknik adamla sözleşmesini feshettiği öğrenilirken, resmi açıklama henüz yapılmadı.

ESKİ FENERBAHÇELİ'NİN HOCASI OLUYOR

ESKİ FENERBAHÇELİ'NİN HOCASI OLUYOR

Öte yandan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'i yeni takımında tanıdık bir isim karşılayacak. Fenerbahçe'nin Flamengo'dan kadrosuna kattığı ve sezon başında Panathinaikos'a transfer edilen Arao'nun yeni hocası Fatih Terim olacak.

3'NCÜ YURT DIŞI GÖREVİ

3'NCÜ YURT DIŞI GÖREVİ

70 yaşındaki teknik adam, Panathinaikos ile birlikte kariyerinde 3. kez Türkiye dışına çıkmış olacak. Galatasaray ile 1996 - 2000 yılları arasında 4 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası kazandıktan sonra Fiorentina'ya giden Terim, bir sonraki sezon da Milan'ı çalıştırdı. O tarihten sonra Milli Takım ve Galatasaray'da görev alan deneyimli teknik adam, 10 Ocak 2022'den beri kulüp çalıştırmıyordu.

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Fatih Terim Panathinaikos Yunanistan son dakika uz haber son
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