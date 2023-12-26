Herkesin konuştuğu olay! Fatih Terim'i Yunanistan'da eski bir Fenerbahçeli karşılayacak

Fatih Terim'in uzun bir aradan sonra sahalara Yunan ekibi Panathinaikos ile döneceği iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Terim yaptığı açıklamayla iddiaları doğrulamıştı.
Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve 2022 yılından bu yana sahalardan uzak kalan Terim'den gelen bu haber sonrası birçok futbolsever Yunan Ligi'nin köklü kulüplerinden Panathinaikos'u araştırmaya başladı.
2010'dan beri Yunanistan'da şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen Panathinaikos, 15 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde 34 puanla 2. sırada bulunuyor. Ligin zirvesinde bulunan PAOK'un puanı ise 35... Panathinaikos'ın en yakın takipçisi Olympiaskos 32 puanla 3, aynı puanlı AEK ise 4. sırada bulunuyor.
2021'den bu yana Ivan Jovanovic'in çalıştırdığı Panathinaikos'un 61 yaşındaki teknik adamla sözleşmesini feshettiği öğrenilirken, resmi açıklama henüz yapılmadı.
Öte yandan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'i yeni takımında tanıdık bir isim karşılayacak. Fenerbahçe'nin Flamengo'dan kadrosuna kattığı ve sezon başında Panathinaikos'a transfer edilen Arao'nun yeni hocası Fatih Terim olacak.
70 yaşındaki teknik adam, Panathinaikos ile birlikte kariyerinde 3. kez Türkiye dışına çıkmış olacak. Galatasaray ile 1996 - 2000 yılları arasında 4 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası kazandıktan sonra Fiorentina'ya giden Terim, bir sonraki sezon da Milan'ı çalıştırdı. O tarihten sonra Milli Takım ve Galatasaray'da görev alan deneyimli teknik adam, 10 Ocak 2022'den beri kulüp çalıştırmıyordu.