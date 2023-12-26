Herkesin konuştuğu olay! Fatih Terim'i Yunanistan'da eski bir Fenerbahçeli karşılayacak

Fatih Terim'in uzun bir aradan sonra sahalara Yunan ekibi Panathinaikos ile döneceği iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Terim yaptığı açıklamayla iddiaları doğrulamıştı.

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve 2022 yılından bu yana sahalardan uzak kalan Terim'den gelen bu haber sonrası birçok futbolsever Yunan Ligi'nin köklü kulüplerinden Panathinaikos'u araştırmaya başladı.

