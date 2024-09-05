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Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Narin'in ailesi amcanın tutuklanması hakkında ne düşünüyor? Aileden şaşırtan sözler

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.09.2024 11:18
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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i sadece ailesi değil tüm Türkiye merak ediyor. Soruşturmada şu ana kadar tek tutuklu var o da amca Salim Güran. Ailenin bu tutuklama hakkındaki düşünceleri ortaya çıktı. Son günlerde yeni detayın çıkmadığı soruşturmada aile amcanın tutuklanmasından rahatsız olduğunu ifade etti.

21 Ağustos'ta kaybolan Narin için bütün ekipler seferber oldu. Köy arandı, binlerce kişi sorgulandı tarlalar didik didik edildi ancak Narin'den beklenen haber henüz gelmedi. Soruşturma kapsamınca amca tutuklandı. Sosyal medyada birçok iddia ortaya atılırken bu iddialar ise henüz doğrulanmadı.

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"AİLE ÜYELERİ TUTUKLAMADAN RAHATSIZ"

Narin’i arama çalışmaları devam ediyor. Son olarak bir mezarlıkta da, yer altı görüntüleme cihazı ile bir arama yapılmıştı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma da sürüyor.

Soruşturma kapsamında amca Salim Güran geçen hafta tutuklandı.

BBC Türkçe, aile üyelerinden aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde ailenin tutuklamayı haksız bulduğunu yazdı. Kararının “tedbiren” alındığını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise soruşturma kapsamında başka bir tutuklama kararının bulunmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

NE OLMUŞTU?

Narin Güran, ailesiyle birlikte Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde yaşıyordu. Ailesinin aktardığına göre Narin, öğle yemeğinden sonra Kur'an kursuna gitti. Ancak kurstan sonra eve dönmedi.

Ailesi, bunun üzerine çocuklarını aramaya başladıklarını, çocuklarından haber alamamaları üzerine akşam saatlerinde yetkililere başvurduklarını söylüyor.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kayıp aile amca Narin Güran
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