Heyecanlandıran gelişme! Magnesia Zeus Tapınağı'nın giriş kapısına ulaşıldı

Ortaklar Mahallesi'ndeki Magnesia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir başkanlığında yürütülüyor.

"ÇOK HEYECANLIYIZ"

İlk olarak Cumhuriyet dönemi öncesinde Alman arkeologlar tarafından kazılan antik kentte, bugüne değin Artemis kutsal alanı, stadyum ve tiyatro alanı ortaya çıkartıldı. Kazılarda 80 heykel ile çeşitli eşyalar da bulundu.

Doç. Dr. Kökdemir, AA muhabirine, Magnesia'nın tapınaklar ve kutsal alanlara bağlı olarak düzenlenen dinsel festivalleriyle antik dönemde ön plana çıkan bir kent olduğunu dile getirdi.

Dönemin en önemli dinsel etkinliklerinden Artemis Festivali'nin burada yapıldığına dikkati çeken Kökdemir, "Dini yönüyle burası çok önemli bir kent. 'Tanrılar ve tanrıçalar' şehri diyebiliriz. Bu zamana kadar yapılan çalışmalarla da bu ortaya koyuldu. Burada birçok tanrı ve tanrıça için özel kutsal alanlar inşa edilmiş." dedi.

Bu yılki kazı çalışmalarında çok heyecanlandıklarını aktaran Kökdemir, "dinsel agora" olarak anılan 26 bin metrekarelik alanda yapılan kazılara başladıklarını kaydetti.