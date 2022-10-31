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  4. Hiç bilinmediğiniz hayatınızı anında kolaylaştıracak 8 ufak ipucu

Hiç bilinmediğiniz hayatınızı anında kolaylaştıracak 8 ufak ipucu

31.10.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatta yaşadığımız ufak sorunları görmezden geliyoruz. Ancak bu sorunlar daha büyük problemler yaşamaya neden olabiliyor. Oysa ki çok basit yöntemler ile yaşadığınız problemleri kolayca çözebilirsiniz. İşte şaşıracağınız hayat tüyoları...

Hayatımızda çok çeşitli problemler yaşayabiliyoruz. Bu problemler sağlık, temizlik, yemek, bakım, teknoloji gibi birçok alanda karşımıza çıkabiliyor. Ufak diyerek önemsiz gördüğümüz bazı sorunlar yaşam kalitemizin düşmesine neden olabiliyor. Toplumda genellikle bilinmeyen çok basit hayat kurtaran hileler bulunuyor.

HAYAT KOLAYLAŞTIRAN ÇÖZÜMLER

Ağız kokunuzu bileğinizi yalayarak kontrol edin

Ağız kokunuzu bileğinizi yalayarak kontrol edin
Çoğumuz nefesimizin iyi kokup kokmadığını kontrol etmek için avuçlarımıza nefes verirdik ama bu yöntem dilinizle bileğinizi yalayıp koklamak kadar etkili değildir.

Telefonunuzu şarj ederken kılıfından çıkartın

Telefonunuzu şarj ederken kılıfından çıkartın
Telefonlarımız şarj olurken ısınabilir ve kılıflar ısıyı sarabilir. Aşırı ısınma pil hasarına neden olabilir.

Dar gelen ayakkabılarınız için saç kurutma makinesi kullanın

Dar gelen ayakkabılarınız için saç kurutma makinesi kullanın
Kalın çoraplar giymeniz, ayakkabılarınızı giymeniz ve üzerlerine sıcak hava üflemeniz gerekecek . Daha sonra ayakkabıların üzerindeyken soğumaya bırakın. Bu onları kısa sürede daha esnek hale getirecektir.

İçeceğinizi kağıt havluya sarın

İçeceğinizi kağıt havluya sarın
İçeceğiniz oda sıcaklığındaysa ve soğuk olmasını istiyorsanız, bu onu daha hızlı soğutmanın harika ve kolay bir yoludur.

Salamura sebzeleri ters çevirerek saklayın

Salamura sebzeleri ters çevirerek saklayın
Küf oluşumunu önlemek için turşularınızı daha uzun süre taze kalması için baş aşağı saklayabilirsiniz.
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