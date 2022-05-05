HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hıdırellez duası nasıl, ne zaman yapılır? Hıdırellez gül ağacı dilek duası ve ritüelleri

Hıdırellez duası nasıl, ne zaman yapılır? Hıdırellez gül ağacı dilek duası ve ritüelleri

05.05.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hıdırellez duası nasıl, ne zaman yapılır? sorusunun yanıtı doğanın canlanmasını, bolluk ve bereketi temsil eden günün gelmesi sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu gün UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’nde de yer almaktadır. Vatandaşlar internette Hıdırellez duası nasıl, ne zaman yapılır? sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. İşte Hıdırellez gül ağacı dilek duası ve ritüelleri...

Hıdırellez; UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’nde bulunan ve Anadolu da dahil olmak üzere Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bir bayramdır. Birçok kişi, 5 Mayıs Perşembe günü internette Hıdırellez duası nasıl, ne zaman yapılır? soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Biz de Hıdırellez gül ağacı dilek duası ve ritüelleri ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

HIDIRELLEZ DUASI NASIL, NE ZAMAN YAPILIR?

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

HIDIRELLEZ GÜL AĞACI DİLEK DUASI

HIDIRELLEZ GÜL AĞACI DİLEK DUASI
Hıdırellez geleneklerinden en bilineni gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir.
Dileğimizi tahta çöpleri ağacın dibine dizerek betimleyebiliriz. Örneğin ev sahibi olmak istiyorsak tahta çöpleri gül ağacının dibine ev şeklinde dizebiliriz. Fakat sabah olduğu yerden toplayıp suya atmalıyız.

HIDIRELLEZ NEDİR?

HIDIRELLEZ NEDİR?
Balkanlarda 'Aya Yorgi Günü', 'Herdeljez', 'Ederles/Ederlezi' adları ile de bilinen Hıdırellez, Ortadoğu, Orta Asya ve Anadolu’da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.
Hıdırellez gününde dünyada sıkıntıya düşenlerin yardımcısı olan Hızır (AS) ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın (AS) dünyada bir araya geldikleri gün olduğuna inanılır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

LPG fiyatları için flaş iddia!

LPG fiyatları için flaş iddia!

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Her 5 erkekten birinde var! Cinsel hayatı bitiriyor

Kayanın dibinde bu halde bulundu! 67 saat sonra müjdeli haber

Kayanın dibinde bu halde bulundu! 67 saat sonra müjdeli haber

Rusya duyurdu! 'Sabah saat 08.00 itibarıyla..'

Rusya duyurdu! 'Sabah saat 08.00 itibarıyla..'

İstiklal Caddesi'nde düzensiz göçmen operasyonu

İstiklal Caddesi'nde düzensiz göçmen operasyonu

İlginizi Çekebilir

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

'Bitti!' Acun Ilıcalı'nın sözleri şoke etti

'Bitti!' Acun Ilıcalı'nın sözleri şoke etti

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.