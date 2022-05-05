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HIDIRELLEZ MESAJLARI VE TEBRİK SÖZLERİ 2022! En yeni, özel, anlamlı resimli Hıdırellez mesajları ve Hıdırellez Bayramı kutlama sözleri!

05.05.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hıdırellez mesajları ve tebrik sözleri, bolluk ve bereketi temsil eden bu bahar bayramı sebebiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Bu anlamlı gün, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’nde de yer alıyor. Vatandaşlar sevdiklerine ve arkadaşlarına göndermek için en yeni, özel, resimli Hıdırellez mesajları ve Hıdırellez Bayramı kutlama sözleri ile ilgili araştırma yapıyor. Biz de en yeni, en anlamlı, özel Hıdırellez mesajları ve tebrik sözlerini sizler için derledik...

Hıdırellez mesajları ve sözleri, 5 Mayıs Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’nde bulunan ve Anadolu da dahil olmak üzere Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayrama ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Konuya dair bilgilerin yanı sıra; en yeni, özel resimli Hıdırellez mesajları ve Hıdırellez Bayramı kutlama sözlerini sizler için derledik. İşte en yeni resimli Hıdırellez mesajları ve sözleri...

HIDIRELLEZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!

Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur. Bu damlalardan nasiplenmenizi dilerim. Hıdırellez gününüz kutlu olsun.
Yaz dileğini tahtaya, bu hafta kabul olmazsa olur haftaya. Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun.
Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramanız kutlu olsun.
Aylardan Mayıs, günlerden Hıdırellez; gününüz hep güneşli talihiniz hep bol olsun. Hızır gününüz kutlu olsun.
Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.
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