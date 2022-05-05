HIDIRELLEZ MESAJLARI VE TEBRİK SÖZLERİ 2022! En yeni, özel resimli Hıdırellez mesajları ve Hıdırellez Bayramı kutlama sözleri!

Hıdırellez mesajları ve sözleri, 5 Mayıs Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’nde bulunan ve Anadolu da dahil olmak üzere Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bu bayram ile ilgili en yeni, özel resimli Hıdırellez mesajları ve Hıdırellez Bayramı kutlama sözleri merak konusu oldu. İşte en yeni resimli Hıdırellez mesajları ve sözleri...
HIDIRELLEZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!
Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur. Bu damlalardan nasiplenmenizi dilerim. Hıdırellez gününüz kutlu olsun.
Yaz dileğini tahtaya, bu hafta kabul olmazsa olur haftaya. Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun.
Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramanız kutlu olsun.
Aylardan Mayıs, günlerden Hıdırellez; gününüz hep güneşli talihiniz hep bol olsun. Hızır gününüz kutlu olsun.
Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.
Okuyucu Yorumları 0 yorum