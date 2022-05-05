Hıdırellez; UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’nde bulunan ve Anadolu da dahil olmak üzere Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bir bayramdır. Birçok kişi, 5 Mayıs Perşembe günü internette Hıdırellez ne zaman 2022, bugün mü? Hıdırellez nedir? Ritüelleri nelerdir, neler yapılır? soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Biz de konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.