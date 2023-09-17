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  4. Hız kadranı 240 kilometrede takılı kaldı! Edirne'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Hız kadranı 240 kilometrede takılı kaldı! Edirne'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

17.09.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilin, minibüse arkadan çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobilin hız kadranı 240 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Korkunç kaza, sabah saatlerinde Keşan-Gelibolu kara yolu üzerindeki İzzetiye Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

AŞIRI HIZ FACİAYA NEDEN OLDU

MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPTI

MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPTI

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinden, Keşan yönüne giden Batuhan Kömür (29) yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Osman Kaykı (56) idaresindek minibüse arkadan çarptı.

100 METRE SAVRULDU

100 METRE SAVRULDU

Çarpışmanın ardından otomobil ile minibüs yaklaşık 100 metre savrularak yoldan çıktı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALI

3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALI

Kazada, minibüste bulunan Ahmet Semiz (34) ve Hasancan Köroğlu (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Batuhan Kömür, minibüs sürücüsü Osman Kaykı ve yolcular Cafer İzci (54) ile Ozan Sezer (27) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılarak ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Osman Kaykı da, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, nöbetçi cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Edirne

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