Hız kadranı 240 kilometrede takılı kaldı! Edirne'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALI

Kazada, minibüste bulunan Ahmet Semiz (34) ve Hasancan Köroğlu (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Batuhan Kömür, minibüs sürücüsü Osman Kaykı ve yolcular Cafer İzci (54) ile Ozan Sezer (27) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.