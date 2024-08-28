Homeros'un İlyada'sında 2 bin 750 yıllık Anadolu tarifi! 5 dakikada mayalanıyor 'Sihir gibi' Sindirimi kolay, kalorisi düşük

"İNCİRİN SÜTÜYLE SÜT MAYALANIR MI DİYE ÇOK ŞAŞIRDIK"

İlyada'da, mitolojide "savaş tanrısı" Ares'in yaralanmasının ardından ne kadar hızlı iyileştiğini göstermek için Homeros'un bir örnek verdiğini aktaran Gölcük, "Diyor ki 'Ak süte incirin sütünü damlatırsın, karıştırırsın ya hani ve çabucak göz önünde mayalanıverir hemen' Bunu gördüğümüzde incirin sütüyle süt mayalanır mı diye çok şaşırdık ve hemen bir araştırmaya girdik." dedi.