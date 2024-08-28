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  4. Homeros'un İlyada'sında 2 bin 750 yıllık Anadolu tarifi! 5 dakikada mayalanıyor 'Sihir gibi' Sindirimi kolay, kalorisi düşük

Homeros'un İlyada'sında 2 bin 750 yıllık Anadolu tarifi! 5 dakikada mayalanıyor 'Sihir gibi' Sindirimi kolay, kalorisi düşük

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
28.08.2024 13:52
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Anadolu'da günümüzde Yörükler tarafından keçi sütüne incir sütü damlatılarak elde edilen "teleme"nin tarifine, gastronomi üzerine yapılan araştırma sırasında Homeros'un Troya Savaşı'nı anlattığı İlyada Destanı'nda rastlandı.

Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, yaptıkları araştırma sırasında keşfettikleri Anadolu'da "çobanaşı" olarak da bilinen telemenin tarifine ilişkin Troya Müzesi'nde basın mensuplarına bilgi verdi.

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Gölcük, Homeros'un İlyada'sında gastronomiye ilişkin neler bulunabileceğine yönelik çalışma sırasında hiç beklemedikleri bir keşif yaşadıklarını söyledi.

"İNCİRİN SÜTÜYLE SÜT MAYALANIR MI DİYE ÇOK ŞAŞIRDIK"

"İNCİRİN SÜTÜYLE SÜT MAYALANIR MI DİYE ÇOK ŞAŞIRDIK"

İlyada'da, mitolojide "savaş tanrısı" Ares'in yaralanmasının ardından ne kadar hızlı iyileştiğini göstermek için Homeros'un bir örnek verdiğini aktaran Gölcük, "Diyor ki 'Ak süte incirin sütünü damlatırsın, karıştırırsın ya hani ve çabucak göz önünde mayalanıverir hemen' Bunu gördüğümüzde incirin sütüyle süt mayalanır mı diye çok şaşırdık ve hemen bir araştırmaya girdik." dedi.

TELEMENİN TARİFİNE RASTLANDI

TELEMENİN TARİFİNE RASTLANDI

Gölcük, Anadolu'da özellikle Yörükler arasında Adana, Hatay, Mersin civarında yeni sağılmış keçi sütüne incir sütü damlatıldığında 5-6 dakika içinde mayalanma olduğunu, yapısal olarak yoğurda benzeyen bir ürünün ortaya çıktığını ve bu ürüne teleme adı verildiğini anlattı.

5 DAKİKA İÇİNDE MAYANLA GERÇEKLEŞTİ

5 DAKİKA İÇİNDE MAYANLA GERÇEKLEŞTİ

Homeros'un bahsettiği yiyeceğin, bugün Anadolu'da çobanaşı ya da teleme olarak bilinen ürünün tarifi olduğunu gördüklerini ve denemeye başladıklarını bildiren Gölcük, "Keçi sütüne incir sütü damlatarak ya da incirin dalıyla mayalanıp mayalanmadığını görmeye çalıştık. Neredeyse sadece 5 dakika içinde bir mayalanma gerçekleşti.

2 BİN 750 YILLIK TARİFİ YAPTILAR

2 BİN 750 YILLIK TARİFİ YAPTILAR

Homeros'un destanında bahsedilen 2 bin 750 yıllık tarifle teleme yaptık. Anadolu'daki telemenin tarifinin, 2 bin 750 yıllık Homeros metninde yer aldığı bugüne kadar bilinmiyordu. Dolayısıyla bu yeni bir keşif oldu.

Anahtar Kelimeler:
incir keçi maya
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