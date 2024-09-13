Hülya Avşar "Kızlığını satmadın mı?" dedi! Merve Taşkın bekareti için gelen teklifleri anlatınca... Tepki yağdı

MYNET-Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olan Merve Taşkın hayatına dair anlattıklarıyla gündeme geldi. Hülya Avşar'ın sorduğu sorular karşısında oldukça açık olan fenomen Avşar kızını şoktan şoka sürükledi.
Hülya Avşar bir dönem yaptığı itirafa göndermede bulunarak fenomene "Kızlığını satmadın mı?" diye sordu.
Merve Taşkın ise "Yok, öyle bir teklif geldi bakire olunca daha çok para veriyorlar" dedi ve başladı anlatmaya...
Fenomen Taşkın "Bunun için diktirenler ve bakire gibi taklit edenler de var zaten düşündüm çünkü hani normale göre daha yüksek bir miktardı o zamanlar için ondan sonra ilk teklif geldiğinde yaşlı biriydi ve ondan sonra yani yapamayacağımı söyledim, bir aracı vardı ona söyledim aslında kabul edilebilecek bir miktardı benim için ve birçok şeyi değiştirirdi daha rahat düzen kurardım. Çünkü daha yeni İstanbul'a gelmiştim" diyerek ağızları açık bıraktı.
Merve Taşkın bununla da kalmadı ve anlatmaya devam etti:
"Şimdi normal biri olsa istemiyorum dersin ya da hani ne bileyim canın acırsa tepki gösterirsin bunda nasıl olacak kaba mı kibar mı falan korktuğum için yapamadım sonra başka bir teklif geldi. Ona tamam demiştim parayı da göndermişti daha benim yaşıtlarım, genç, yakışıklı, zengin bir erkek. Normalde de okey diyebileceğim biri ve para da göndermişti. Tatile gideriz otele işte 3-4 gün tatil yaparız falan. Sonra ben tarihe yaklaştıkça yine korktum dedim ki kusura bakma... Parayı da istemedi bende kaldı."
Taşkın teklifler yerine kendi beğendiğini birini seçtiğini ve para muhabbetini kafasından sildiğini söyledi.