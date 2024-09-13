Hülya Avşar "Kızlığını satmadın mı?" dedi! Merve Taşkın bekareti için gelen teklifleri anlatınca... Tepki yağdı

Fenomen Taşkın "Bunun için diktirenler ve bakire gibi taklit edenler de var zaten düşündüm çünkü hani normale göre daha yüksek bir miktardı o zamanlar için ondan sonra ilk teklif geldiğinde yaşlı biriydi ve ondan sonra yani yapamayacağımı söyledim, bir aracı vardı ona söyledim aslında kabul edilebilecek bir miktardı benim için ve birçok şeyi değiştirirdi daha rahat düzen kurardım. Çünkü daha yeni İstanbul'a gelmiştim" diyerek ağızları açık bıraktı.