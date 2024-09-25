Hülya Avşar 'Partner seçimini anlayamadım' diyerek açık açık sordu! 'Seni eşcinsel olarak biliyoruz' deyip ekledi! Kemal Doğulu çok sinirlendi

Bir dönem İşte Benim Stilim ve Doya Doya Moda gibi yapımların jüri koltuğunda oturan kuaför ve modacı kimliğiyle tanınan Kemal Doğulu son dönemde kadınlara özel matinelerle gündeme geliyor. Önceki İçerik Sonraki İçerik

AÇIKLAMALARI GÜNDEMDE

Sahne şovları, kıyafetleri ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü isim Hülya Avşar'ın YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Kardeşi Kadir Doğulu'nun tarikatlarıyla ilgili konuşan Kemal Doğulu'ya özel hayatı açık açık soruldu. Hülya Avşar 'Partner seçimini anlayamadım' diyerek sözlerine şöyle devam etti;

'SENİ EŞCİNSEL OLARAK BİLİYORU' ''Hepimiz seni eşcinsel olarak biliyoruz. Sonuçta sen hanımlarla da beraber olduğunu söylüyorsun, olabilir"

'BEN CİNSİYETÇİ DEĞİLİM' Avşar henüz sözlerini tamamlamamışken Doğulu araya girdi "Ben hiçbir zaman öyleyim ya da böyleyim demedim. Ben cinsiyetçi değilim" yanıtını verdi.