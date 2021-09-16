Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'a hamile güzelliği geldi!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından kabul edilen Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar da tıpkı anneannesi gibi güzelliğiyle baş döndürüyor. Şimdilerde karnı burnunda olan Aslışah Alkoçlar, annelik heyecanı yaşıyor. Instagram hesabından sık sık hayatına dair kareler paylaşan Aslışah Alkoçlar, yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.