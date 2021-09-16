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Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'a hamile güzelliği geldi!

16.09.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam yıldızlarından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu. Karnı iyice belirginleşen Aslışah Alkoçlar, sosyal medyada verdiği samimi pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından kabul edilen Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar da tıpkı anneannesi gibi güzelliğiyle baş döndürüyor. Şimdilerde karnı burnunda olan Aslışah Alkoçlar, annelik heyecanı yaşıyor. Instagram hesabından sık sık hayatına dair kareler paylaşan Aslışah Alkoçlar, yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

İŞTE ASLIŞAH ALKOÇLAR'IN HAMİLELİK POZLARI:

Aslışah Alkoçlar, sevgilisi Kaan Demirağ ile 2021'in Şubat ayında dünyaevine girdi.
Evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğu haberini duyuran Aslışah Alkoçlar, sevenlerini heyecanlandırdı.
Aslışah Alkoçlar'ın evlenmeden önce hamile kaldığı iddiası ortalığı karıştırırken, Alkoçlar, bu iddiayı her seferinde yalanladı.
28 yaşındaki güzel, henüz 15 yaşındayken kar kayağı ile ilgilendi ve milli bir sporcu olmayı başardı.
İzmir doğumlu Alkoçlar, Londra’da ekonomi üzerine eğitim aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy Hülya Koçyiğit Şeyma Subaşı
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