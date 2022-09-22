Hurdadan aldığı araçları ilk günkü haline çeviriyor! Yurt dışından gelen bile var

Muğla'nın Ortaca ilçesinde iş yeri bulunan Mahmut Çiriş, klasik otomobil tutkusu dolayısıyla bu araçların tamir ve bakımının yapıldığı atölye kurdu. Önceleri tutkunu olduğu klasik otomobilleri hobi olarak satın alan Çiriş, Türkiye'nin dört bir yanından hatta ülke dışından getirilen otomobilleri de orijinal görünümüne kavuşturmaya başladı.

Burada işinin ehli kaporta ustaları ile çalışan Çiriş, aralarında ünlü isimlere ait olanların da bulunduğu bazı klasik otomobilleri fabrikadan ilk çıktığı gibi sıfır ayarında müşterisine teslim etmesiyle tanındı.