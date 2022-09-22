Hurdadan aldığı araçları ilk günkü haline çeviriyor! Yurt dışından gelen bile var

Muğla'nın Ortaca ilçesinde iş yeri bulunan Mahmut Çiriş, klasik otomobil tutkusu dolayısıyla bu araçların tamir ve bakımının yapıldığı atölye kurdu. Önceleri tutkunu olduğu klasik otomobilleri hobi olarak satın alan Çiriş, Türkiye'nin dört bir yanından hatta ülke dışından getirilen otomobilleri de orijinal görünümüne kavuşturmaya başladı.
Burada işinin ehli kaporta ustaları ile çalışan Çiriş, aralarında ünlü isimlere ait olanların da bulunduğu bazı klasik otomobilleri fabrikadan ilk çıktığı gibi sıfır ayarında müşterisine teslim etmesiyle tanındı.
ORİJİNAL GÖRÜNÜMLERİ İLE SATIŞA SUNUYOR
Hurdaya atılmış, çürümeye terkedilmiş ve birçok parçası kaybolmuş klasik otomobillerin ilk günkü ihtişamı ile yeniden trafiğe çıkmasını sağlayan Çiriş, onardığı araçları orijinal görünümleri ile satışa da sunuyor.
Klasik otomobillerin restorasyon süresi ise fiyatı, markası, modeli ve müşterinin isteğine göre değişiyor. Bazı araçların tamiri birkaç ay sürerken, bazıları aylar alıyor.
Çiriş, şimdi ise unutulmaz sesi ve yorumuyla Türk müziğinde iz bırakan Zeki Müren'e ait olduğu belirtilen klasik otomobili ilk günkü ihtişamına kavuşturmak için kolları sıvadı.
"ADETA SANAT İCRA EDİYORUZ"
Mahmut Çiriş, AA muhabirine, klasik otomobil tutkunu olduğunu, işini severek yaptığını söyledi. Hurdaya dönmüş bir aracı orijinal görünümüne kavuşturmak için titizlikle çalışarak adeta bir sanat icra ettiklerini ifade eden Çiriş, iş yerinde 1948'den 1978 modele kadar çok sayıda araç olduğunu belirtti.
Otomobillerin aslına uygun baştan aşağı yenilenerek trafiğe çıkarıldığını ifade eden Çiriş, şunları aktardı: "Kendimi bildim bileli bu işin içindeyim. Tamircilikten başladım, bugüne kadar geldi ve ticarete dönüştü. Bugüne kadar elimden binin üzerinden klasik araç geçmiştir. Tamirini ve bakımını yaptığımız otomobillere yeni sahipleri ilgi gösteriyor. Eskiden klasik otomobil bulmak zor olmuyordu ancak şimdi bulmakta zorlanıyoruz. Elimizdekilere yeniden hayat vererek geçimimizi sağlıyoruz."
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