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  4. Hyundai SEVEN’ın "gerçekten böyle mi olacak?" dedirten ilk çizimleri geldi

Hyundai SEVEN’ın "gerçekten böyle mi olacak?" dedirten ilk çizimleri geldi

04.11.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hyundai, 17 Kasım’da Amerika’daki AutoMobility LA'da tanıtacağı tamamen elektrikli SUV konsepti SEVEN'in çizim görsellerini yayınladı.

Hyundai’nin bu yeni konsepti, elektrikli araç (BEV) markası IONIQ ailesine katılacak yeni SUV hakkında ipuçları da veriyor.

Hyundai tarafından yayınlanan görsellere göre, içten yanmalı motorlu otomobillerin geleneksel yapısından çok uzakta bir ambiyans sunulduğunu anlamak zor olmuyor. Elektrikli otomobil Hyundai SEVEN, dikkat çekici bir iç mekan tasarımına sahip.

İŞTE HYUNDAI SEVEN İÇİN YAYINLANAN RESMİ GÖRSELLER

SEVEN'in aydınlatma mimarisi, IONIQ'in tasarım kimliği olan Parametric Pixels tarafından geliştirilmiş.
SEVEN'in iç tasarımı da yine Hyundai’nin IONIQ 5 ile sergilediği alan derinliğini gözler önüne seriyor.
Konsept, kişiselleştirilmiş bir kokpit ve oturma düzeni sunuyor.
Hyundai SEVEN hakkında daha fazla detaylı bilgi ve resmi görseller, tanıtımı yapıldıktan sonra paylaşılacak.
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Anahtar Kelimeler:
Hyundai
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