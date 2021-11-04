Hyundai SEVEN’ın "gerçekten böyle mi olacak?" dedirten ilk çizimleri geldi

Hyundai’nin bu yeni konsepti, elektrikli araç (BEV) markası IONIQ ailesine katılacak yeni SUV hakkında ipuçları da veriyor.

Hyundai tarafından yayınlanan görsellere göre, içten yanmalı motorlu otomobillerin geleneksel yapısından çok uzakta bir ambiyans sunulduğunu anlamak zor olmuyor. Elektrikli otomobil Hyundai SEVEN, dikkat çekici bir iç mekan tasarımına sahip.