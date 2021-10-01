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  4. İBB burs başvuruları başladı mı? İBB burs başvurusu nereye nasıl yapılır?

İBB burs başvuruları başladı mı? İBB burs başvurusu nereye nasıl yapılır?

01.10.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) öğrencilerin daha rahat şartlar altında eğitim görmesi için onlara burs imkanı sağlıyor. Toplamda 3 bin 200 TL'lik ödeme sağlanacak. Bu imkandan yararlanmak isteyen öğrenciler için başvuru tarihleri ve adaylarda aranan şartlar belli oldu. İşte merak edilenler...

İBB burs başvuruları 22 Ekim'de sona eriyor. T.C. vatandaşı olmak, öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi, önlisans veya Lisans öğrencisi olmak bursiyer adaylarında aranan şartlar arasında yer alıyor. Burs başvurusu online olarak alınacak. İşte detaylar...

İBB BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, BAŞVURULAR NEREYE YAPILIR?

İBB burs başvuruları 5 Ekim'de başlıyor. 22 Ekim'de sona erecek olan başvurular “gencuniversiteli.ibb.istanbul” adresi üzerinden alınacak.

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İşte bursiyer adaylarında aranan şartlar: * T.C. vatandaşı olmak * Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi * Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak * Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak * Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması * Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ

KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ
Uzaktan öğretim görenler, açık öğretimde okuyanlar, ücretli değişim programında bulunanlar, 25 yaşından büyükler, öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar, yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuru yapamaz.
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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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