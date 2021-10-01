İBB burs başvuruları başladı mı? İBB burs başvurusu nereye nasıl yapılır?

İBB burs başvuruları 22 Ekim'de sona eriyor. T.C. vatandaşı olmak, öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi, önlisans veya Lisans öğrencisi olmak bursiyer adaylarında aranan şartlar arasında yer alıyor. Burs başvurusu online olarak alınacak. İşte detaylar...

İBB BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI, BAŞVURULAR NEREYE YAPILIR?

İBB burs başvuruları 5 Ekim'de başlıyor. 22 Ekim'de sona erecek olan başvurular “gencuniversiteli.ibb.istanbul” adresi üzerinden alınacak.

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER? İşte bursiyer adaylarında aranan şartlar: * T.C. vatandaşı olmak * Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi * Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak * Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak * Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması * Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak