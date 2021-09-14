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İBB burs başvurusu ne zaman? İBB burs ücretleri ne kadar?

14.09.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 eğitim öğretim dönemi başladı. Bununla birlikte, üniversiteli olan milyonlarca öğrenci burs arayışına girdi. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi öğrencilere eğitim hayatında destek olmak amacıyla 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adı ile burs veriyor. İBB öğrencilere yıllık 3 bin 200 TL burs ödemesi sağlıyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıl da olduğu gibi bu sene, kendisi ya da ailesi İstanbul'da ikamet eden ve burs için belirlenen şartlara uyan lisans ve ön lisans öğrencilerine İBB tarafından karşılıksız burs imkanı sağlanacak. Önlisans veya lisans öğrencisi olmak, normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak burs başvuru koşulları arasında yer alıyor.

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılı için İBB tarafından sağlanacak olan bursun başvuruları henüz açılmadı. Başvuruların açılıp açılmadığını "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Default.aspx " adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?
İBB burs başvuru sonuçları, başvurunun alınmasından günler sonra açıklanıyor.

2021-2022 İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?
İBB burs ücreti öğrenci başına yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl burs 3'e bölündü ve öğrencilere 3 farklı ayda verildi.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI
* T.C. vatandaşı olmak * Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak * Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi * Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması * Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak * Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak * Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
* Nüfus cüzdanı fotokopisi * Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge * Vukuatlı Nüfus kayıt örneği * Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript * Disiplin belgesi * Bursluluk belgesi * Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge * Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.) * Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi * Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler * Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz. * Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır. * Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi * Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz. * Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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