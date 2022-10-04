HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi: Nar suyunun faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! Nar şurubu her derde deva oluyor

İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi: Nar suyunun faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! Nar şurubu her derde deva oluyor

04.10.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam âlimi olan İbni Sina yaşadığı zamanlardan günümüze kadar birçok alanda ışık tutan isimler arasında bulunuyor. Tıp konusunda yaptığı kürler ve öneriler tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor ve okullarda okutuluyor. İbni Sina yıllar önce verdiği bilgiler ile birçok hastalık için çözüm önerileri sunuyor. İbni Sina'nın nar şurubu doğal antioksidan özelliği ile şifa dağıtıyor. Cennet meyvesi olarak görülen narın şurubunun faydalarına şaşıracaksınız.

Nar, güç ve kuvvet veren meyveler denilince ilk akla gelenler arasında bulunuyor. Oldukça fazla faydası bulunan nar yüzyıllardır birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Kalp hastalıklarından, cinselliğe, hamileliğe kadar faydası bulunan narın mevsimi geldiğindde sıklıkla tüketiliyor. İslam aleminde cennet meyvesi olarak nitelendirilen nar İbn-i Sina'nın önerdiği besinler arasında yer alıyor. Antioksidan özelliği oldukça fazla olan nar birçok hastalığa karşı tam koruma sağlıyor.

İBN-İ SİNA'NIN NAR ŞURUBU TARİFİ

Malzemeler:

  • 6 su bardağı taze sıkılmış nar suyu
  • 6 yemek kaşığı toz nöbet şekeri
  • 4 dal taze nane

Yapılışı:

  • 6 su bardağı taze sıkılmış nar suyunu tencereye alın, nöbet şekerini ekleyin tahta kaşıkla iyice karıştırın ocağın altını yakın kaynamaya başlayınca ocağı kısın.
  • 30 dk kısık ateşte kaynatın son 5 dk kala taze naneleri yıkayın doğrayıp içine atın ocağı kapatın.
  • Ilık olunca süzün cam kavanozda buz dolabında saklayın.
  • Her sabah aç olarak 1 çay bardağı için.

NARIN VE SUYUNUN FAYDALARI

KANSERDEN KORUYOR

KANSERDEN KORUYOR
Nar çekirdeği, tüketimi hızla artan çok fonksiyonlu bir gıda desteği. En çok sedef, egzema ve kanser hastalarına tavsiye edilen nar ve nar çekirdeği, yüksek dozda polifenolik bileşikler, tanen ve antosiyoninler içerirler ki bu maddeler bilinen en güçlü antioksidanlardır. Antioksidanlar, bizi kanserden ve kronik dejeneratif hastalıklardan korurlar.

MİDE RAHATSIZLIKLARINA İYİ GELİYOR

MİDE RAHATSIZLIKLARINA İYİ GELİYOR
Narın içerisinde bulunan beyaz tabaka midenin kuvvetlenmesini sağlar. Bunun yanında düzenli olarak ekşi nar pekmezi bal ile karıştırılarak alındığında mide iltihabına iyi gelir. Fakat bu karışım aç karınla alınmalıdır. Yemekten sonra bir tane nar yemek alınan gıdaların hazmını kolaylaştırır. Midede meydana gelen değişikliklerden dolayı oluşan kusma veya kusma hissine karşı ekşi nar iyi gelir.

GRİPTEN KORUYOR

GRİPTEN KORUYOR
Narın içerdiği antioksidanlar gribe neden olan mikrop ve virüsleri zararsız hale getirir. Bununla birlikte bakteriler tarafından kaynaklanan enfeksiyon hastalıklarına karşı özellikle nar suyunun ciddi anlamda koruyucu etkisi vardır. Özellikle kış aylarında artan gribal enfeksiyonlara karşı önceden tüketilmesinde fayda vardır. Çünkü narın içerdiği C vitamini vücudun soğuk algınlığına karşı direncini artırır.

KARACİĞER YAĞLANMALARINI ÖNLÜYOR

KARACİĞER YAĞLANMALARINI ÖNLÜYOR
Vücudunuzu her türlü bakteriden arındırır. Karaciğer detoksu yapmak istediğinizde size büyük desteği olacaktır. Karaciğerde oluşan yağlanmalara karşı etkilidir.

KAN BASINCINI DENGELİYOR

KAN BASINCINI DENGELİYOR
Nar meyvesinin sıkılmasıyla elde edilen doğal nar suyunu her gün 1 bardak içmeye başladığınızda öncelikle kan basıncınız dengelenmeye başlıyor. Tansiyon olarak da bildiğimiz kan basıncının dengelenmesiyse uzun vadede sizi özellikle yüksek tansiyon gibi ciddi problemlerden uzak tutuyor. İçeriğindeki yüksek oranda potasyum, C vitamini ve polifenoller sayesinde kan akışının düzenlenmesi sağlayan nar suyu, yüksek tansiyon problemi olanlara özellikler öneriliyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
nar grip kan basıncı kanser karaciğer yağlanması Mide‎ hafıza meyve cinsel sağlık ibni sina kalp damar hastalıkları mide rahatsızlıkları nar suyu faydaları narın faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AHBAP'a böyle tuzak kurdular! Haluk Levent o mesajları ve istedikleri parayı paylaştı: Bunlar çete

AHBAP'a böyle tuzak kurdular! Haluk Levent o mesajları ve istedikleri parayı paylaştı: Bunlar çete

Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' paylaşımı gündem oldu! "Bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adım" diyerek duyurdu... Masasındaki kitap ise sosyal medyaya damga vurdu

Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' paylaşımı gündem oldu! "Bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adım" diyerek duyurdu... Masasındaki kitap ise sosyal medyaya damga vurdu

'Futbolu bırakacak!' Mauro Icardi için bomba iddia...

'Futbolu bırakacak!' Mauro Icardi için bomba iddia...

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılar

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılar

Bir aydır suyu akmayan köylüler perişan oldu! Muhtar telefonları açmıyor... "Anneme 'çeşmede yıkanın' dedi"

Bir aydır suyu akmayan köylüler perişan oldu! Muhtar telefonları açmıyor... "Anneme 'çeşmede yıkanın' dedi"

Dünya izliyor! ABD duyuracak... Değeri 625 milyon dolar

Dünya izliyor! ABD duyuracak... Değeri 625 milyon dolar

İlginizi Çekebilir

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.