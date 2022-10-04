İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi: Nar suyunun faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! Nar şurubu her derde deva oluyor

Nar, güç ve kuvvet veren meyveler denilince ilk akla gelenler arasında bulunuyor. Oldukça fazla faydası bulunan nar yüzyıllardır birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Kalp hastalıklarından, cinselliğe, hamileliğe kadar faydası bulunan narın mevsimi geldiğindde sıklıkla tüketiliyor. İslam aleminde cennet meyvesi olarak nitelendirilen nar İbn-i Sina'nın önerdiği besinler arasında yer alıyor. Antioksidan özelliği oldukça fazla olan nar birçok hastalığa karşı tam koruma sağlıyor. İBN-İ SİNA'NIN NAR ŞURUBU TARİFİ Malzemeler: 6 su bardağı taze sıkılmış nar suyu

6 yemek kaşığı toz nöbet şekeri

4 dal taze nane Yapılışı: 6 su bardağı taze sıkılmış nar suyunu tencereye alın, nöbet şekerini ekleyin tahta kaşıkla iyice karıştırın ocağın altını yakın kaynamaya başlayınca ocağı kısın.

30 dk kısık ateşte kaynatın son 5 dk kala taze naneleri yıkayın doğrayıp içine atın ocağı kapatın.

Ilık olunca süzün cam kavanozda buz dolabında saklayın.

Her sabah aç olarak 1 çay bardağı için.

NARIN VE SUYUNUN FAYDALARI

KANSERDEN KORUYOR Nar çekirdeği, tüketimi hızla artan çok fonksiyonlu bir gıda desteği. En çok sedef, egzema ve kanser hastalarına tavsiye edilen nar ve nar çekirdeği, yüksek dozda polifenolik bileşikler, tanen ve antosiyoninler içerirler ki bu maddeler bilinen en güçlü antioksidanlardır. Antioksidanlar, bizi kanserden ve kronik dejeneratif hastalıklardan korurlar.

MİDE RAHATSIZLIKLARINA İYİ GELİYOR Narın içerisinde bulunan beyaz tabaka midenin kuvvetlenmesini sağlar. Bunun yanında düzenli olarak ekşi nar pekmezi bal ile karıştırılarak alındığında mide iltihabına iyi gelir. Fakat bu karışım aç karınla alınmalıdır. Yemekten sonra bir tane nar yemek alınan gıdaların hazmını kolaylaştırır. Midede meydana gelen değişikliklerden dolayı oluşan kusma veya kusma hissine karşı ekşi nar iyi gelir.

GRİPTEN KORUYOR Narın içerdiği antioksidanlar gribe neden olan mikrop ve virüsleri zararsız hale getirir. Bununla birlikte bakteriler tarafından kaynaklanan enfeksiyon hastalıklarına karşı özellikle nar suyunun ciddi anlamda koruyucu etkisi vardır. Özellikle kış aylarında artan gribal enfeksiyonlara karşı önceden tüketilmesinde fayda vardır. Çünkü narın içerdiği C vitamini vücudun soğuk algınlığına karşı direncini artırır.

KARACİĞER YAĞLANMALARINI ÖNLÜYOR Vücudunuzu her türlü bakteriden arındırır. Karaciğer detoksu yapmak istediğinizde size büyük desteği olacaktır. Karaciğerde oluşan yağlanmalara karşı etkilidir.