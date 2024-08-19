İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak o yoruma sessiz kalmadı! "Göğüs dekoltesi verme çabası..."

MYNET-Babası İbrahim Tatlıses ile sorunlar yaşayan Dilan Çıtak gündemden düşmüyor. Son olarak babasıyla kavga eden Çıtak için İbrahim Tatlıses “Benim soyadımı kullanmasın. Dilan Çıtak’ın tek derdi İdo Bey" demişti.
Baba-kız arasındaki gerilim giderek tırmanırken Dilan Çıtak'tan soyadı hamlesi gelmişti. Tüm bunlar yaşanırken bir yandan da genç şarkıcı sahnede babasının şarkısını söyleyince tepki çekmişti.
Dilan Çıtak şimdi de bir pozuyla gündemde. Ünlü isim son dönemde verdiği kilolarla da dikkat çekiyordu.
Kilo verdikten sonra tarzını da değiştiren Dilan Çıtak bir pozunu paylaştı.
Dilan Çıtak'ın dekolteli pozunu gören bir takipçisi "Bir eleştirim neden sürekli olarak göğüs dekoltesi verme çabası gerek var mı bilemedim" dedi.
Çıtak ise bu paylaşıma sessiz kalmayarak "Bu kadar açık aramayın ama ya salın gitsin rahat bırakın ruhunuzu ve insanlığı" yanıtını verdi.