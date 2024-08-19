MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak o yoruma sessiz kalmadı! "Göğüs dekoltesi verme çabası..."

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak o yoruma sessiz kalmadı! "Göğüs dekoltesi verme çabası..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.08.2024 11:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak son günlerde babasıyla yaşadığı kavgayla gündemde. Bir hayli zayıflayan Çıtak yeni pozunu paylaşınca gelen yorum şaşırttı.

MYNET-Babası İbrahim Tatlıses ile sorunlar yaşayan Dilan Çıtak gündemden düşmüyor. Son olarak babasıyla kavga eden Çıtak için İbrahim Tatlıses “Benim soyadımı kullanmasın. Dilan Çıtak’ın tek derdi İdo Bey" demişti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

10 KİLO VERMİŞTİ

Baba-kız arasındaki gerilim giderek tırmanırken Dilan Çıtak'tan soyadı hamlesi gelmişti. Tüm bunlar yaşanırken bir yandan da genç şarkıcı sahnede babasının şarkısını söyleyince tepki çekmişti.

Dilan Çıtak şimdi de bir pozuyla gündemde. Ünlü isim son dönemde verdiği kilolarla da dikkat çekiyordu.

Kilo verdikten sonra tarzını da değiştiren Dilan Çıtak bir pozunu paylaştı.

Dilan Çıtak'ın dekolteli pozunu gören bir takipçisi "Bir eleştirim neden sürekli olarak göğüs dekoltesi verme çabası gerek var mı bilemedim" dedi.

Çıtak ise bu paylaşıma sessiz kalmayarak "Bu kadar açık aramayın ama ya salın gitsin rahat bırakın ruhunuzu ve insanlığı" yanıtını verdi.

Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak
En Çok Okunan Haberler
O müdür hakkında yeni iddia: 'Çırılçıplak gelmiş hanımefendi'

O müdür hakkında yeni iddia: 'Çırılçıplak gelmiş hanımefendi'

Vergi denetimine yeni soluk! Bakan Şimşek detayları tek tek anlattı

Vergi denetimine yeni soluk! Bakan Şimşek detayları tek tek anlattı

Vatandaşlara 'uyanık olun' uyarısı! 'Yer altından seslerin duyulması...'

Vatandaşlara 'uyanık olun' uyarısı! 'Yer altından seslerin duyulması...'

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bilmecesi çözüldü!

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bilmecesi çözüldü!

Silahını çekip peşinden koştu, yaptıkları sosyal medyada olay oldu

Silahını çekip peşinden koştu, yaptıkları sosyal medyada olay oldu

Mesai saatlerinin kısalmasında en net adım...

Mesai saatlerinin kısalmasında en net adım...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Outdoor severlerin favori markası Merrell'da indirimler devam ediyor

Outdoor severlerin favori markası Merrell'da indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.