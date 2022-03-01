İbrahim Tatlıses kızı Gülşen'i ilk kez paylaştı! Oğlu Ahmet'i yok saydı

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, yaptığı son paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olarak ölümden dönen Ahmet Tatlı'yla aralarında süren gerginliği devam ettiren Tatlıses, yaptığı paylaşımda büyük oğlu Ahmet'i yok saydı.

ÇOCUKLARINI TEK TEK SAYDI

Ünlü şarkıcı sosyal medyada kızı Gülşen ile karesini paylaştı. Ünlü sanatçının, fotoğrafın altına bütün çocuklarından bahsedip sadece Ahmet Tatlıses'ten bahsetmemesi krizin derinleştiğini ortaya koydu.



Melek Zübeyde

Tatlıses son yaptığı paylaşımı ile çok konuşuldu. Kızı Gülşen'i paylaşan Tatlıses fotoğrafın üzerine 'Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden'im var babası hem duasındadır.



İdo Tatlıses-Dilan Çıtak

Artı bir de Melek'im var o da babasını doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır. Bir de Elim'im var ki sormayın. Nasılsın Babam süperim kızım ben de süperim baban diyip bitiriyor beni.

Elif Ada

Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı, İdo'daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile Allah bunları bana çok görmesin.' yazdı.

*İbrahim Tatlıses'in paylaşımında büyük oğlu Ahmet Tatlı'dan bahsetmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.