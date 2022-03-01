MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses kızı Gülşen'i ilk kez paylaştı! Oğlu Ahmet'i yok saydı

İbrahim Tatlıses kızı Gülşen'i ilk kez paylaştı! Oğlu Ahmet'i yok saydı

01.03.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses sır gibi sakladığı kızı Gülşen'i ilk kez paylaştı! İbo Show ile ekranlara geri dönen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Tatlıses, kural bozdu ve kızı Gülşen ile bir pozunu ilk kez takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü türkücü, paylaşımına düştüğü notla ise tüm evlatlarını tek tek isim vererek andı. Ancak 7 çocuk babası Tatlıses, bir evladını yok saydı.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, yaptığı son paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olarak ölümden dönen Ahmet Tatlı'yla aralarında süren gerginliği devam ettiren Tatlıses, yaptığı paylaşımda büyük oğlu Ahmet'i yok saydı.

ry_606

ÇOCUKLARINI TEK TEK SAYDI

Ünlü şarkıcı sosyal medyada kızı Gülşen ile karesini paylaştı. Ünlü sanatçının, fotoğrafın altına bütün çocuklarından bahsedip sadece Ahmet Tatlıses'ten bahsetmemesi krizin derinleştiğini ortaya koydu.

7286_1
Melek Zübeyde

Tatlıses son yaptığı paylaşımı ile çok konuşuldu. Kızı Gülşen'i paylaşan Tatlıses fotoğrafın üzerine 'Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden'im var babası hem duasındadır.

6187a01b70380e03f8956eef
İdo Tatlıses-Dilan Çıtak

Artı bir de Melek'im var o da babasını doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır. Bir de Elim'im var ki sormayın. Nasılsın Babam süperim kızım ben de süperim baban diyip bitiriyor beni.

3012602_810x458

Elif Ada

Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı, İdo'daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile Allah bunları bana çok görmesin.' yazdı.

frt_2113

*İbrahim Tatlıses'in paylaşımında büyük oğlu Ahmet Tatlı'dan bahsetmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
SEHER DİLOVAN-ALAN DERE
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna ve Rusya müzakeresi sonrası Zelenski'den açıklama

Ukrayna ve Rusya müzakeresi sonrası Zelenski'den açıklama

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi

Fenerbahçe maçına damga vuran an! Arda Güler oyundan çıkarken...

Fenerbahçe maçına damga vuran an! Arda Güler oyundan çıkarken...

Putin 3 şartını açıkladı

Putin 3 şartını açıkladı

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

Türkiye'den BM'de Rusya'ya sert tepki! 'BM Sözleşmesine hakarettir'

Türkiye'den BM'de Rusya'ya sert tepki! 'BM Sözleşmesine hakarettir'

İlginizi Çekebilir

Kiev’den kaçışını anlattı! “Yeraltında uyuyup...”

Kiev’den kaçışını anlattı! “Yeraltında uyuyup...”

Frikik vermeye ramak kaldı! "Dekoltene dikkat et"

Frikik vermeye ramak kaldı! "Dekoltene dikkat et"

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Cinsel hayatı bitirir! Görmezden gelmeyin

Cinsel hayatı bitirir! Görmezden gelmeyin

Olay yaratan paylaşım! Rus askerlerine cinsel ilişki sözü verdi

Olay yaratan paylaşım! Rus askerlerine cinsel ilişki sözü verdi

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.