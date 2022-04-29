İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde erkek kardeşlerini paylaştı

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Kameralardan uzak büyütülen İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde son olarak erkek kardeşi İdo Tatlıses ve Savaş Zafer ile pozunu paylaştı.

Melek Zübeyde'nin annesi Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer'den olan oğlu ve İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile pozunu "Miniklerim" notuyla paylaşınca beğeni topladı.

Melek Zübeyde Akkaş'ın son haline ise "Annesinin kopyası" yorumları yağdı.

PERİHAN SAVAŞ'IN OĞLU EVLENİYOR

Usta oyuncu Perihan Savaş geçtiğimiz gün oğlu Savaş Zafer, müstakbel gelini Melis Ketenci ve dünürü Şule Ketenci ile birlikte nişan alışverişine çıktı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Savaş Zafer, konuyla alakalı, "Düğün tarihimiz henüz belli değil. 27 Mayıs’ta isteme, 28 Mayıs’ta da nişanımız olacak. Bugün de alyans ve kıyafet bakmaya çıktık." dedi.