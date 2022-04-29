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İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde erkek kardeşlerini paylaştı

29.04.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttükleri kızları Melek Zübeyde merak konusu oluyor. Melek Zübeyde Akkaş son olarak annesi Derya Tuna olan İdo Tatlıses ve Perihan Savaş'ın oğlu olan Savaş Zafer ile birlikte poz verdi. Melek Zübeyde erkek kardeşlerini paylaştığı pozla beğeni aldı.

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Kameralardan uzak büyütülen İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde son olarak erkek kardeşi İdo Tatlıses ve Savaş Zafer ile pozunu paylaştı.

Melek Zübeyde'nin annesi Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer'den olan oğlu ve İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile pozunu "Miniklerim" notuyla paylaşınca beğeni topladı.

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Melek Zübeyde Akkaş'ın son haline ise "Annesinin kopyası" yorumları yağdı.

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PERİHAN SAVAŞ'IN OĞLU EVLENİYOR

Usta oyuncu Perihan Savaş geçtiğimiz gün oğlu Savaş Zafer, müstakbel gelini Melis Ketenci ve dünürü Şule Ketenci ile birlikte nişan alışverişine çıktı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Savaş Zafer, konuyla alakalı, "Düğün tarihimiz henüz belli değil. 27 Mayıs’ta isteme, 28 Mayıs’ta da nişanımız olacak. Bugün de alyans ve kıyafet bakmaya çıktık." dedi.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses Perihan Savaş
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