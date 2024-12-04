İç gösteren pullu elbisesi olay olmuştu! Yasemin Kay Allen'dan o iğrenç yoruma bomba yanıt! 'Erotik olabilir...'

Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde, Dokuz Oğuz ve Bahar gibi birçok başarılı projede boy gösteren Yasemin Kay Allen güzelliğiyle görenleri adeta büyülüyor. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isim Eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açan Yasemin Kay Allen'in mutluluğu kısa sürmüş ünlü oyuncu ayrılığı duyurmuştu.