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  4. İç gösteren pullu elbisesi olay olmuştu! Yasemin Kay Allen'dan o iğrenç yoruma bomba yanıt! 'Erotik olabilir...'

İç gösteren pullu elbisesi olay olmuştu! Yasemin Kay Allen'dan o iğrenç yoruma bomba yanıt! 'Erotik olabilir...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
04.12.2024 20:15
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GQ Man of the Year 2024 gecesinde iddialı tarzıyla boy gösteren ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, pullu elbisesiyle gece damga vurmuştu. Cesur tarzını sosyal medya hesabında paylaşan oyuncu, kendisini eleştiren bir kullanıcıya bomba gibi bir yanıt verdi.

Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde, Dokuz Oğuz ve Bahar gibi birçok başarılı projede boy gösteren Yasemin Kay Allen güzelliğiyle görenleri adeta büyülüyor. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isim Eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açan Yasemin Kay Allen'in mutluluğu kısa sürmüş ünlü oyuncu ayrılığı duyurmuştu.

Son olarak ise ünlü oyuncu GQ Man of the Year 2024 gecesindeki iddialı tarzıyla adından söz ettirdi. Puldan elbisesiyle hayran bıkan

Ünlü oyuncunun bu kombini sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Kimisi çok beğenirken kimisi de tarzını eleştirdi. 

O YORUMU GÖRÜNCE DAYANAMADI: "VÜCUDUNUZU ÇIPLAK GÖSTEREREK..."

O YORUMU GÖRÜNCE DAYANAMADI: "VÜCUDUNUZU ÇIPLAK GÖSTEREREK..."

Tartışma yaratan kombini sosyal medya hesabında paylaşan ünlü isim kendisine yapılan bir yorumu görünce dayanamadı. Bir takipçisi Allen'e "Vücudunuzu mümkün olduğunca çıplak göstererek kendinizi satmaya çalışıyormuşsunuz gibi. Size hiç yakışmadı ve sevmeyenlerinize harika bir hediye yaptınız." yorumunu yaptı. 

Allen ise "İnsan vücudu kutlanmalı, kıyafetlerin en muhafazakar olanı bile gözlemciye göre erotik olabilir" yanıtını verdi. 

Anahtar Kelimeler:
Yasemin Allen
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