Normalleşme dönemi için temmuz ayına ilişkin alınan kararların Kabine Toplantı'sı sonrası Türkiye ile paylaşılmasının ardından gözler İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgeye çevrildi. Vatandaşlar "İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayımladı mı?" , "1 Temmuz genelgesi yayınlandı mı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...