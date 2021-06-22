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İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayımladı mı? 1 Temmuz genelgesi yayınlandı mı?

22.06.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi ile mücadele döneminde temmuz ayına ilişkin kararlar geçtiğimiz gün (21 Haziran 2021) gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda alındı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamaların temmuz ayında azaltıldığını ifade etti. Bunun ardından İçişleri Bakanlığı'nın temmuz ayına ilişkin alınan tüm kuralları kapsayan genelgeyi yayımlayıp yayımlamadığı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayımladı mı? 1 Temmuz genelgesi yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

Normalleşme dönemi için temmuz ayına ilişkin alınan kararların Kabine Toplantı'sı sonrası Türkiye ile paylaşılmasının ardından gözler İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgeye çevrildi. Vatandaşlar "İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayımladı mı?" , "1 Temmuz genelgesi yayınlandı mı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

İçişleri Bakanlığı temmuz ayı genelgesi yayımladı mı?

Geçtiğimiz gün (21 Haziran) Kabine Toplantısı gerçekleşti. Kabine Toplantısı'nda, pandemi ile mücadele döneminde haziran ayı verileri, vaka sayılarına bakılarak temmuz ayı için kararlar alındı.
Alınan kararlar toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'ye duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının kalkacağını söyledi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YENİ GENELGE YAYIMLADI MI?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YENİ GENELGE YAYIMLADI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının ardından vatandaşların gözleri İçişleri Bakanlığı'na çevrildi. Temmuz ayına ilişkin alınan tüm kararların açıklanacağı genelgenin yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor.

1 TEMMUZ GENELGESİ YAYINLANDI MI?

1 TEMMUZ GENELGESİ YAYINLANDI MI?
İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak kararların yer aldığı genelgeyi henüz yayımlamadı. Genelgenin kısa zamanda yayımlanması öngörülüyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI TÜMÜYLE KALKTI

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI TÜMÜYLE KALKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kalkacağını ifade etti. Öte yandan müzik ile ilgili sınırların 24.00'e çekildiğini söyledi.
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