İğdenin faydaları saymakla bitmiyor: Kendi küçük ama etkisi büyük!

İğde meyvesi yaz boyunca bol güneş alan yerlerde olgunlaşıyor. Sonbahar aylarında yemeye hazır hale gelen iğde sevilerek tüketiliyor. Görünüşü zeytine benzeyen iğdeyi hâlâ denemeyen birçok kişi bulunuyor. Oysa ki iğde hem lezzeti hem de faydalarıyla oldukça dikkat çeken meyveler arasında bulunuyor. Çiçeklerinin kokusuyla bilinen iğde kalp-damar hastalıklarını ve ölüme neden olan damar sertliğini durdurarak çeşitli hastalıklar üzerinde etkili sonuçlar veriyor.

İĞDENİN FAYDALARI

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR Yüksek oranda C vitamini içeren iğde, özellikle kış aylarında sık görülen soğuk algınlığı enfeksiyonlarının tedavisine destek olur. C vitamini suda eriyen bir vitamindir ve vücut tarafından depo edilemez.Düzenli olarak iğde tüketerek vücudunuzun ihtiyaç duyduğu C vitamini değerine ulaşabilirsiniz. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynayan C vitamini, enfeksiyonlara karşı vücut direncinin artmasını sağlayarak hastalıklara yakalanma riskini azaltır ve tedavi sürecini kısaltır. Aynı zamanda ağız ve diş sağlığının korunmasına da destek olarak diş ve diş eti rahatsızlıklarının tedavisine katkıda bulunur.

CİNSEL GÜCÜ ARTIRIR İğde ile ilgili yapılan araştırmalar afrodizyak etkisi olduğuna işaret etmektedir. Hem erkek hem de kadınlarda cinsel gücü artırıcı etki gösterebilir

MİDE RAHATSIZLIKLARINA İYİ GELİR İğdedeki bazı fenol bileşenler midenin hazmetme kabiliyetini artırır. Mide iç dokusunu güçlendirerek gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarının tedavisine destek olur. Ayrıca mide bulantısı ve kusmaya iyi gelebilir

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER VE TOK TUTAR Yüksek lifli yapısı sayesinde mideyi geç terk ederek uzun süre tokluk hissi yaratır. Zayıflama diyetlerine destek olarak kilo vermeye yardımcı olabilir. Mideyi geç terk etmesi aynı zamanda kanda glikozun yavaş yavaş yükselmesini sağlayarak şeker hastalığının tedavisini destekleyici rol oynar. Bağırsak hacmini artırır ve bağırsak hareketlerini hızlandırarak kabızlık gibi problemlerin üstesinden gelmeyi kolaylaştırır. Sindirim sistemini düzenlenmesine yardımcı olan iğde kolesterolün düşürülmesine destek olur.