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İğdenin faydaları saymakla bitmiyor: Kendi küçük ama etkisi büyük!

14.09.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha sağlıklı ve zinde olmak adına beslenmeye oldukça dikkat etmek gerekiyor. Doğal besinleri tedavi olarak kullanan kişiler iğdeyi sıklıkla tüketiliyor. Ancak toplumda bu şifa kaynağı meyvenin faydaları tam olarak bilinmiyor. İşte iğdenin saymakla bitmeyen faydaları...

İğde meyvesi yaz boyunca bol güneş alan yerlerde olgunlaşıyor. Sonbahar aylarında yemeye hazır hale gelen iğde sevilerek tüketiliyor. Görünüşü zeytine benzeyen iğdeyi hâlâ denemeyen birçok kişi bulunuyor. Oysa ki iğde hem lezzeti hem de faydalarıyla oldukça dikkat çeken meyveler arasında bulunuyor. Çiçeklerinin kokusuyla bilinen iğde kalp-damar hastalıklarını ve ölüme neden olan damar sertliğini durdurarak çeşitli hastalıklar üzerinde etkili sonuçlar veriyor.

İĞDENİN FAYDALARI

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
Yüksek oranda C vitamini içeren iğde, özellikle kış aylarında sık görülen soğuk algınlığı enfeksiyonlarının tedavisine destek olur. C vitamini suda eriyen bir vitamindir ve vücut tarafından depo edilemez.Düzenli olarak iğde tüketerek vücudunuzun ihtiyaç duyduğu C vitamini değerine ulaşabilirsiniz. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynayan C vitamini, enfeksiyonlara karşı vücut direncinin artmasını sağlayarak hastalıklara yakalanma riskini azaltır ve tedavi sürecini kısaltır. Aynı zamanda ağız ve diş sağlığının korunmasına da destek olarak diş ve diş eti rahatsızlıklarının tedavisine katkıda bulunur.

CİNSEL GÜCÜ ARTIRIR

CİNSEL GÜCÜ ARTIRIR
İğde ile ilgili yapılan araştırmalar afrodizyak etkisi olduğuna işaret etmektedir. Hem erkek hem de kadınlarda cinsel gücü artırıcı etki gösterebilir

MİDE RAHATSIZLIKLARINA İYİ GELİR

MİDE RAHATSIZLIKLARINA İYİ GELİR
İğdedeki bazı fenol bileşenler midenin hazmetme kabiliyetini artırır. Mide iç dokusunu güçlendirerek gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarının tedavisine destek olur. Ayrıca mide bulantısı ve kusmaya iyi gelebilir

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER VE TOK TUTAR

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER VE TOK TUTAR
Yüksek lifli yapısı sayesinde mideyi geç terk ederek uzun süre tokluk hissi yaratır. Zayıflama diyetlerine destek olarak kilo vermeye yardımcı olabilir. Mideyi geç terk etmesi aynı zamanda kanda glikozun yavaş yavaş yükselmesini sağlayarak şeker hastalığının tedavisini destekleyici rol oynar. Bağırsak hacmini artırır ve bağırsak hareketlerini hızlandırarak kabızlık gibi problemlerin üstesinden gelmeyi kolaylaştırır. Sindirim sistemini düzenlenmesine yardımcı olan iğde kolesterolün düşürülmesine destek olur.

CİLT PROBLEMLERİNİ GİDERİR

CİLT PROBLEMLERİNİ GİDERİR
İğdeye kendine has aromasını veren fenolik bileşenlerdir. Bu bileşenler antioksidandır ve metabolizmaya zarar veren serbest radikallerin vücuttan uzaklaşmasına yardımcı olur. Serbest radikaller hücre zarlarını hasara uğratır ve hücrenin yapısını bozar. Özellikle cilt hücrelerine verdiği zararlar nedeniyle ciltte kırışıklık, lekelenme ve sivilce gibi problemler ortaya çıkabilir. Düzenli iğde tüketimi ile serbest radikallerin etkisini azaltabilir, cilt hücrelerinin kendini yenilemesini ve ışıl ışıl bir görünüm kazanmasını destekleyebilirsiniz.
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