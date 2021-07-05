"İguana nedir?" , "İguana zehirli mi?" soruları merak konusu oldu. İguana bir kertenkele türüdür ve 19 ile 21 yıl arası ömrü vardır. Erkek iguanalar, dişi olanlara göre daha saldırgandır. İşte ayrıntılar...

İguana zehirli midir?

Kertenkele türü olan iguana tropikal iklimlerde yaşamını sürdürür. İguanalar ağaçta yaşar ve yaşam süresi 19 ila 21 senedir.

Otobur tür olan iguanalar meyve ve yaprak gibi bitkileri yer.

İguanaların boyu genellikle 1.3 ve 2 metre arasındadır. Erkek iguanalar, dişi iguanalara göre daha saldırgan ve vahşidir.

Erkek iguanalar kendilerini dış etkenlere karşı korumak için kuyruğunu kırbaç gibi sallar.