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İguana nedir? İguana zehirli mi?

05.07.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İguana nedir?" , "İguana zehirli mi?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Egzotik bir kertenkele türü olan iguana, tropikal iklimde yaşar. Ortalama olarak 19-21 yıl yaşar. Haberimizin devamında merak edilen soruların yanıtını bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

"İguana nedir?" , "İguana zehirli mi?" soruları merak konusu oldu. İguana bir kertenkele türüdür ve 19 ile 21 yıl arası ömrü vardır. Erkek iguanalar, dişi olanlara göre daha saldırgandır. İşte ayrıntılar...

İguana zehirli midir?

Kertenkele türü olan iguana tropikal iklimlerde yaşamını sürdürür. İguanalar ağaçta yaşar ve yaşam süresi 19 ila 21 senedir.
Otobur tür olan iguanalar meyve ve yaprak gibi bitkileri yer.
İguanaların boyu genellikle 1.3 ve 2 metre arasındadır. Erkek iguanalar, dişi iguanalara göre daha saldırgan ve vahşidir.
Erkek iguanalar kendilerini dış etkenlere karşı korumak için kuyruğunu kırbaç gibi sallar.

İGUANA ZEHİRLİ Mİ?

İGUANA ZEHİRLİ Mİ?
Uzman isimlerin ifadeleri ile iguanaların zehirli olmadığı öğreniliyor. Öte yandan bazı uzmanlara göre iguanaların alerji yapan türleri de mevcut.
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