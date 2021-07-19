HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İhlas suresi nasıl okunur? İhlas suresi anlamı nedir?

İhlas suresi nasıl okunur? İhlas suresi anlamı nedir?

19.07.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peygamber efendimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilişkin ‘Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" ifadeleri yer alıyor. 19 Temmuz Arefe gününün gelmesiyle İhlas suresinin nasıl okunduğu ve anlamının ne olduğu Müslümanlar tarafından araştırılıyor.

İhlas suresi namazlarda ve günlük ibadetlerde çokça okunan bir duadır. İhlas Suresi, Müslümanların Allah tasavvurlarının gelişmesini sağlar. Allah'ın emirlerine uyan müminler dünyanın geçici güzelliklerine değil ahiret hayatına odaklanır ve Allah'a yakınlaşmak için bol bol dua eder.

İhlas suresi okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

İHLAS SURESİNİN ANLAMI

İHLAS SURESİNİN ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: O, Allah'tır, bir tektir. Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).
Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve şükürlerin tek sahibidir. Allah "Ol" dediğinde her şey olur. Allah insanları, kendisine ibadet etmesi için yarattı.
Birçok ayette belirtildiği gibi Allah, kullarının yalnızca kendisine ibadet etmesini buyurdu. Kuran'da dünyanın bir eğlence ve oyalanma yeri olduğundan bahsedilir. Bu sebeple şükrün tek sahibi Allah'tır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı İhlas suresi

En Çok Okunan Haberler

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Burası ne Ege ne de Akdeniz!

Burası ne Ege ne de Akdeniz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta ne açıklayacak?

Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden detay! Adresi böyle öğrenmiş

Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden detay! Adresi böyle öğrenmiş

İzmir’de bıçaklı, kaldırım taşlı ’omuz atma’ kavgası

İzmir’de bıçaklı, kaldırım taşlı ’omuz atma’ kavgası

Yeni görüntüler ortaya çıktı! İki kardeş ölüme böyle gitti

Yeni görüntüler ortaya çıktı! İki kardeş ölüme böyle gitti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.