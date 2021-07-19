İhlas suresi nasıl okunur? İhlas suresi anlamı nedir?

İhlas suresi namazlarda ve günlük ibadetlerde çokça okunan bir duadır. İhlas Suresi, Müslümanların Allah tasavvurlarının gelişmesini sağlar. Allah'ın emirlerine uyan müminler dünyanın geçici güzelliklerine değil ahiret hayatına odaklanır ve Allah'a yakınlaşmak için bol bol dua eder.

İhlas suresi okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

İHLAS SURESİNİN ANLAMI Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: O, Allah'tır, bir tektir. Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).

Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve şükürlerin tek sahibidir. Allah "Ol" dediğinde her şey olur. Allah insanları, kendisine ibadet etmesi için yarattı.