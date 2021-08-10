İkimizin Sırrı dizinin oyuncuları kimdir? İkimizin Sırrı dizisinin konusu ve karakterleri!

Ekranların yeni dizisi "İkimizin Sırrı" geçtiğimiz pazar ATV'de yayınlandı. Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden tecrübeli isimler yer alıyor. Dizi her pazar 20.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor. İşte İkimizin Sırrı dizisinin karakterleri...

İKİMİZİN SIRRI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Neva Canpolat, yedi yaşındaki kızı Hayal ile ayakta kalma savaşı verir. Anne kızın dünyası peşlerine düşen karanlık adamlar yüzünden değişir.

Kızı Hayal ile zorlu bir hayat sürdüren Neva'nın yolu trafik kazası sonucunda Alp Karahun ile kesişir.

LEYLA FERAY - NEVA CANPOLAT Eşini trafik kazasında kaybeden Neva, kızı Hayal ile yaşam mücadelesi verir. Neva'nın hayatı, kocasının alacaklılarının peşine düşmesiyle sarsılır.

ARAS AYDIN - ALP KARAHUN Alp Karahun, Kasım Karahun'un, Seylan Sorgun'la yaşadığı yasak aşk sonucunda dünyaya geldi. Yalnız bir çocukluk geçiren Alp hayatın kötü tarafı ile erken tanıştı. Alp'in yaşadıkları onu sevgisiz ve soğuk bir adama çevirdi.