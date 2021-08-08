İkimizin Sırrı dizisinin "Neva"sı Leyla Feray kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte oynadığı diziler...

Yeni dizi "İkimizin Sırrı"nin başrol oyuncusu Leyla Feray bundan sonra her pazar ATV ekranlarında olacak. Neva karakterine hayat veren Feray üniversiteyi Koç Üniversitesinde tamamladı. Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünü okuyan Feray 1,73 boyunda. İşte ayrıntılar...

Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Feray profesyonel oyunculuk kariyerine “Ben Onu Çok Sevdim” dizisi ile adım attı.