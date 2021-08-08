İkimizin Sırrı dizisinin "Neva"sı Leyla Feray kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte oynadığı diziler...

Yeni dizi "İkimizin Sırrı"nin başrol oyuncusu Leyla Feray bundan sonra her pazar ATV ekranlarında olacak. Neva karakterine hayat veren Feray üniversiteyi Koç Üniversitesinde tamamladı. Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünü okuyan Feray 1,73 boyunda. İşte ayrıntılar...
Leyla Feray kimdir?
8 Mayıs 1993 İstanbul doğumlu Leyla Feray 28 yaşındadır.
Feray, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünü okudu.
Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Feray profesyonel oyunculuk kariyerine “Ben Onu Çok Sevdim” dizisi ile adım attı.
Leyla Feray, 2018 yapım yılı olan Aries adlı kısa filmde "Leyla" karakterine hayat verdi.
Başrollerinde Burak Özçivit ve Murat Boz'un yer aldığı Kardeşim Benim 2 sinema filminde "Leyla" rolünü canlandırdı.
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