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İkimizin Sırrı dizisinin "Neva"sı Leyla Feray kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte oynadığı diziler...

08.08.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu akşam ATV ekranlarında ilk bölümüyle yer alan İkimizin Sırrı dizisinde Leyla Feray başrolü üstleniyor. Leyla Feray, "Ben Onu Çok Sevdim” dizisi ile profesyonel oyunculuğa giriş yaptı. Birkaç dizide yer alan Feray, 8 Ağustos 2021 Pazar gününden itibaren ATV ekranlarında yayınlanacak olan "İkimizin Sırrı" dizisinde Neva Canpolat karakterine hayat verecek.

Yeni dizi "İkimizin Sırrı"nin başrol oyuncusu Leyla Feray bundan sonra her pazar ATV ekranlarında olacak. Neva karakterine hayat veren Feray üniversiteyi Koç Üniversitesinde tamamladı. Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünü okuyan Feray 1,73 boyunda. İşte ayrıntılar...

Leyla Feray kimdir?

8 Mayıs 1993 İstanbul doğumlu Leyla Feray 28 yaşındadır.
Feray, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünü okudu.
Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Feray profesyonel oyunculuk kariyerine “Ben Onu Çok Sevdim” dizisi ile adım attı.
Leyla Feray, 2018 yapım yılı olan Aries adlı kısa filmde "Leyla" karakterine hayat verdi.
Başrollerinde Burak Özçivit ve Murat Boz'un yer aldığı Kardeşim Benim 2 sinema filminde "Leyla" rolünü canlandırdı.
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Anahtar Kelimeler:
atv
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