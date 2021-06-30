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İkinci doz aşı ne zaman yapılır? İki doz arasındaki süre azaldı! İşte BioNTech ve Sinovac'ta iki doz arasındaki süre...

30.06.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar Sinovac ve BioNTech aşılarında iki doz arasındaki sürenin ne kadar olduğunu merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran tarihinde düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası aşı konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıca bir aşıda iki doz arasındaki sürenin azaldığını duyurdu. Peki ikinci doz koronavirüs aşısı ne zaman yapılır? İşte BioNTech ve Sinovac'ta iki doz arasındaki süre...

Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran'da yani bugün düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası aşı konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca, 3. doz aşılama ile ilgili önemli bir duyuru yaptı. Ayrıca bir aşıda iki doz arasındaki sürenin azaldığını da duyurdu. Peki ikinci doz koronavirüs aşısı ne zaman yapılır, Sinovac ve BioNTech aşılarında ikinci doz ne zaman yapılıyor?

İkinci doz koronavirüs aşısı ne zaman yapılır?

Sinovac ve BioNTech aşılarının ilk dozunu olan vatandaşlar 2. dozun ne zaman yapılacağını merak ediyor.
Bakan Fahrettin Koca, bugün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında aşılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

3. doz aşı gerekli bulundu

3. doz aşı gerekli bulundu
"Bilim kurulu toplantısında 3. doz aşılamanın gerekliliği yönünde değerlendirmeler oldu." şeklinde konuşan ve 50 yaş üstü vatandaşlar ile sağlık çalışanları için 3. doz aşı randevularının yarından itibaren açılacağını belirten Koca, iki doz aşı arasındaki süreyi de açıkladı.

BioNTech aşısının ikinci dozu ne zaman yapılır?

BioNTech aşısının ikinci dozu ne zaman yapılır?
Bakan Fahrettin Koca açıklamasında "Biontech aşısı olan vatandaşlar ikinci dozu 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu alabileceklerdir." şeklinde konuştu. Böylece BioNTech'te daha önce 6 hafta olan ilk doz sonrası bekleme süresi 4 haftaya inmiş oldu.

Sinovac aşısının 2. dozu ne zaman yapılır?

Sinovac aşısının 2. dozu ne zaman yapılır?
Sinovac aşısında da yine BioNTech gibi iki doz arasında 4 hafta süre bırakılmakta.
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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