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  4. İkiz kız kardeşlerden haber alınamıyor: Ankara'dan geldiler, yürüyüşe çıktıktan sonra kayıplara karıştılar! İki gündür aranıyorlar

İkiz kız kardeşlerden haber alınamıyor: Ankara'dan geldiler, yürüyüşe çıktıktan sonra kayıplara karıştılar! İki gündür aranıyorlar

20.11.2024 16:36
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Belarus uyruklu dağcı ikiz kız kardeşler Valentina ve Maryia Ivankov'dan (36) haber alınamıyor! Kardeşler en son 16 Kasım'da Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe çıkmıştı. 2 gün sonra dönmeleri bekleniyordu. Arama çalışmaları bugün de devam etti. Endişeli bekleyiş sürerken Niğde Valiliğinden açıklama geldi.

Dağa tırmanmak için Ankara'dan Niğde'ye geldiler, sırra kadem bastılar! Belarus uyruklu ikiz kız kardeşler köşe bucak aranıyor. Dağcı kardeşlerin Kızılkaya zirvesine doğru hareket ettikleri tespit edildi ancak daha sonra haber alınamadı. AFAD ve JAK'ın dahil olduğu arama çalışmalarının ikinci gününe girildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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BELARUSLU İKİZ KIZ KARDEŞLERE NE OLDU?

Belarus uyruklu ikiz kardeşler Valentina ve Maryia İvankova, 16 Kasım'da Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe çıktı.

İKİ GÜNE DÖNECEKLERDİ

İKİ GÜNE DÖNECEKLERDİ

2 gün sonra geri dönmesi beklenen ikiz dağcılara ulaşılamadı.

Bunun üzerine dün arama çalışması başlatıldı.

Bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BUGÜN YENİDEN BAŞLADI

ARAMA ÇALIŞMALARI BUGÜN YENİDEN BAŞLADI

Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Anahtar Kelimeler:
Niğde Belarus
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