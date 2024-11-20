İkiz kız kardeşlerden haber alınamıyor: Ankara'dan geldiler, yürüyüşe çıktıktan sonra kayıplara karıştılar! İki gündür aranıyorlar

Dağa tırmanmak için Ankara'dan Niğde'ye geldiler, sırra kadem bastılar! Belarus uyruklu ikiz kız kardeşler köşe bucak aranıyor. Dağcı kardeşlerin Kızılkaya zirvesine doğru hareket ettikleri tespit edildi ancak daha sonra haber alınamadı. AFAD ve JAK'ın dahil olduğu arama çalışmalarının ikinci gününe girildi.
Belarus uyruklu ikiz kardeşler Valentina ve Maryia İvankova, 16 Kasım'da Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe çıktı.
2 gün sonra geri dönmesi beklenen ikiz dağcılara ulaşılamadı.
Bunun üzerine dün arama çalışması başlatıldı.
Bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.
Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı.