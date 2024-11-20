İkiz kız kardeşlerden haber alınamıyor: Ankara'dan geldiler, yürüyüşe çıktıktan sonra kayıplara karıştılar! İki gündür aranıyorlar

Dağa tırmanmak için Ankara'dan Niğde'ye geldiler, sırra kadem bastılar! Belarus uyruklu ikiz kız kardeşler köşe bucak aranıyor. Dağcı kardeşlerin Kızılkaya zirvesine doğru hareket ettikleri tespit edildi ancak daha sonra haber alınamadı. AFAD ve JAK'ın dahil olduğu arama çalışmalarının ikinci gününe girildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır