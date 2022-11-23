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İl sayısı 93'e çıkabilir! İstanbul'un yanı başında... Aralarında çok sürpriz yerler de var, işte o ilçeler...

23.11.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, iyiden iyiye seçim iklimine girdi. Bu noktada bazı ilçelerin il olabileceği iddia edildi. Aralarında sürpriz yerlerin de olduğu 12 ilçenin il olmak için hazırlandığı gelen bilgiler arasında! Eğer bu teori gerçekleşirse il sayısı 93'e çıkacak. Alanya, Çorlu, İnegöl... İşte o sürpriz ilçeler!

Türkiye, Haziran 2023'teki seçimlere hazırlanıyor. Seçimlere adım adım yaklaştıkça yeni gelişmeler yaşanırken dikkat çeken bir ortaya atıldı. Türkiye'nin 81 olan il sayısının artabileceği öne sürüldü. İddiaya göre 81 olan il sayının 93'e yükseleceği, 12 ilçenin il olabileceği belirtildi.

İddia, yaptığı seçim anketleriyle tanınan ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Posteki'den geldi. Posteki'nin iddiasına göre il olabilecek ilçeler arasında Alanya, Çorlu, İnegöl de var. Söz konusu iddia sonrası 12 ilçede il olma heyecanı başladı. İşte il olabilecek ilçelerin isimleri...

SEÇİME KADAR İL OLMASI BEKLENEN İLÇELER

ALANYA - 350.636

ALANYA - 350.636

BANDIRMA - 161.894

BANDIRMA - 161.894

BODRUM - 187.284

BODRUM - 187.284

CEYHAN - 159.955

CEYHAN - 159.955

ÇORLU - 284.907

ÇORLU - 284.907
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Anahtar Kelimeler:
seçim ilçe il

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