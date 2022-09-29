İlaç kadar etkili: Kan şekerini anında yarı yarıya düşürür, kolesterolü dengeler

Diyabet, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan bir hormon olan yetersiz insülin üretiminden kaynaklanır. Bu kilit mekanizmadan arındırıldığında, kan şekeri seviyeleriniz tehlikeli boyutlara ulaşabilir ve bir dizi komplikasyonu tetikleyebilir. Neyse ki beslenme, cephaneliğinizdeki en büyük silahlardan biridir.

SOĞANIN MUCİZEVİ FAYDALARI

Soğanla ilgili yapılan yeni araştırmadan çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Soğan özü allium cepa'nın metformin ile birlikte uygulandığında yüksek kan şekerini "güçlü bir şekilde" düşürebildiğini buldular.

Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan ilaçların içeriğinde metformin bulunur. Dahası, çalışmada kullanılan soğan özü, yerel marketlerde bulunan herhangi bir soğandan alınarak hazırlandı.

Baş araştırmacı Anthony Ojieh şunları söyledi: "Soğan ucuz ve mevcut ve besin takviyesi olarak kullanılıyor.

"Diyabet hastalarının tedavisinde kullanım potansiyeline sahiptir."