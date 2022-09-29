HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İlaç kadar etkili: Kan şekerini anında yarı yarıya düşürür, kolesterolü dengeler

İlaç kadar etkili: Kan şekerini anında yarı yarıya düşürür, kolesterolü dengeler

29.09.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İster makarna sosu için baz olarak, ister yemeğinizin ana malzemesi olarak kullanın, soğan popüler bir sebzedir. Diyabet, dünyada milyonlarca kişinin uğraştığı hastalıklardan biridir. Yeni yapılan bir çalışmaya göre, soğan kan şekeri seviyelerini % 50 oranında düşürmeye yardımcı olabilir.

Diyabet, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan bir hormon olan yetersiz insülin üretiminden kaynaklanır. Bu kilit mekanizmadan arındırıldığında, kan şekeri seviyeleriniz tehlikeli boyutlara ulaşabilir ve bir dizi komplikasyonu tetikleyebilir. Neyse ki beslenme, cephaneliğinizdeki en büyük silahlardan biridir.

SOĞANIN MUCİZEVİ FAYDALARI

Soğanla ilgili yapılan yeni araştırmadan çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Soğan özü allium cepa'nın metformin ile birlikte uygulandığında yüksek kan şekerini "güçlü bir şekilde" düşürebildiğini buldular.
Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan ilaçların içeriğinde metformin bulunur. Dahası, çalışmada kullanılan soğan özü, yerel marketlerde bulunan herhangi bir soğandan alınarak hazırlandı.
Baş araştırmacı Anthony Ojieh şunları söyledi: "Soğan ucuz ve mevcut ve besin takviyesi olarak kullanılıyor.
"Diyabet hastalarının tedavisinde kullanım potansiyeline sahiptir."
Araştırma ekibi bu özü farklı gruplara ayrılmış fareler üzerinde test etti. Diyabetli üç hayvan modeli grubu, metforminin etkisini artırıp artırmayacağını görmek için çeşitli dozlarda soğan özü aldı. Dozlar vücut ağırlığının kilogramı başına 200 mg, 400 mg ve 600 mg idi. İlaç ve soğan ayrıca, normal kan şekeri seviyelerine sahip diyabetik olmayan üç gruba da uygulandı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
soğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrol rotayı tersine çevirmek üzere: Benzin ve motorin...

Petrol rotayı tersine çevirmek üzere: Benzin ve motorin...

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var

Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve kredi mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve kredi mesajı!

Dünyaya duyurdular! 4 bölge Rusya'ya bağlanıyor

Dünyaya duyurdular! 4 bölge Rusya'ya bağlanıyor

İlginizi Çekebilir

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.