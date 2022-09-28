İlahi misyon! “Tanrı 75 yaşıma kadar soyunmama izin verdi”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletinde yaşayn 46 yaşındaki sosyal medya fenomeni Nita Marie, OnlyFans hesabından yaptığı erotik paylaşımlarla gündeme gelmeyi başardı. Cinsel ilişki sırasında Tanrı ile iletişim kurduğunu iddia ederek dikkatleri üzerine çeken fenomen isim son paylaşımında, “Tanrı 75 yaşıma kadar soyunmama izin verdi” dedi ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

“RÜYAMDA GÖRDÜM”

Henüz 9 yaşındayken İsa hakkında bir rüya gördüğünü dile getiren Marie, “Bu deneyim, Hıristiyanlığı aramama yardımcı oldu ve binlerce yıl önce erkekler tarafından yazılmış doktrinlerle dolu olmaktansa, Mesih'le kişisel düzeyde bir ilişki kurdum. Böylece inancımı buldum” dedi.

Instagram’da 985 bin takipçisi bulunan Marie, sosyal medyada genellikle kocasıyla cinsel ilişki sırasında Tanrı’yla kurduğu iletişimden söz eden paylaşımlar yapıyor. Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Marie, aylık kazancının ise 112 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 215 bin TL) olduğunu dile getirerek herkesi şaşırtmıştı. Emekli olmayı istemediğini ifade eden Marie özellikle yaşlı kadınların kendilerine olan güvenini arttırmak için paylaşım yaptığını söyledi.