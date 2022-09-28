Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. İlahi misyon! “Tanrı 75 yaşıma kadar soyunmama izin verdi”

İlahi misyon! “Tanrı 75 yaşıma kadar soyunmama izin verdi”

28.09.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans platformundaki seksi paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başaran Nita Marie, geçtiğimiz aylarda cinsel ilişki sırasında Tanrı’yla iletişim kurduğunu iddia ederek popüler olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan fenomen ismin son itirafı da gündem yaratmayı başardı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletinde yaşayn 46 yaşındaki sosyal medya fenomeni Nita Marie, OnlyFans hesabından yaptığı erotik paylaşımlarla gündeme gelmeyi başardı. Cinsel ilişki sırasında Tanrı ile iletişim kurduğunu iddia ederek dikkatleri üzerine çeken fenomen isim son paylaşımında, “Tanrı 75 yaşıma kadar soyunmama izin verdi” dedi ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

“RÜYAMDA GÖRDÜM”

Henüz 9 yaşındayken İsa hakkında bir rüya gördüğünü dile getiren Marie, “Bu deneyim, Hıristiyanlığı aramama yardımcı oldu ve binlerce yıl önce erkekler tarafından yazılmış doktrinlerle dolu olmaktansa, Mesih'le kişisel düzeyde bir ilişki kurdum. Böylece inancımı buldum” dedi.
Instagram’da 985 bin takipçisi bulunan Marie, sosyal medyada genellikle kocasıyla cinsel ilişki sırasında Tanrı’yla kurduğu iletişimden söz eden paylaşımlar yapıyor. Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Marie, aylık kazancının ise 112 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 215 bin TL) olduğunu dile getirerek herkesi şaşırtmıştı. Emekli olmayı istemediğini ifade eden Marie özellikle yaşlı kadınların kendilerine olan güvenini arttırmak için paylaşım yaptığını söyledi.

“SOYUNMAYA DEVAM EDECEĞİM”

“SOYUNMAYA DEVAM EDECEĞİM”
Kadınların yaş aldıkça kendilerine olan güvenlerinin azalmaya başladığını ifade eden Marie, “46 yaşında bir kadın olarak yaş alan kadınların kendi bedenlerinde iyi görünmeleri ve hissetmelerini güçlendirmek istiyorum. Ayrıca herkesin aktif bir cinsel hayatı olmadı gerektiğini düşünüyorum. Tanrı emekli olmamı istemiyor. Tanrı bana OnlyFans kariyerimde rehberlik ediyor ve 70'lerime kadar içerik üretmeye devam etmem gerektiğini söyledi. Soyunmaya devam edeceğim” dedi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünya bu hayvanı konuşuyor! Görenler gözlerine inanamadı

Dünya bu hayvanı konuşuyor! Görenler gözlerine inanamadı

Dans ediyorlardı! Zemin hareket edip derin bir çukur açılınca...

Dans ediyorlardı! Zemin hareket edip derin bir çukur açılınca...

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Cinsel ilişki oyuncağı koleksiyonunu paylaştı

Cinsel ilişki oyuncağı koleksiyonunu paylaştı

İlginizi Çekebilir

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.