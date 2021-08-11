İlahi misyon! “Tanrı'ya soyunmaya devam edip etmeyeceğimi sordum! Cevap hep evet oldu”

Erotik model Nita Marie, Jam Press'e rüyasını anlattı: "Bu deneyim, Hıristiyanlığı aramama yardımcı oldu ve binlerce yıl önce erkekler tarafından yazılmış doktrinlerle dolu olmaktansa, Mesih'le kişisel düzeyde bir ilişki kurdum."

EROTİK MODEL NITA MARIE'DEN DİKKAT AÇIKLAMALAR

“İncil, kadınların okuma yazmalarının yasak olduğu bir dönemde yazılmıştır. Kadınlar bunu yazmanın bir parçası olabilseydi, çok daha farklı olacağına inanıyorum.”

Nita, işinin yanı sıra cinsellik ve din hakkındaki görüşlerinin başını belaya soktuğunu ve Hristiyan arkadaşlarının ve aile üyelerinin onunla arasının açılmasına neden olduğunu söylüyor.

“Modelliğe ilk başladığımda birçok Hristiyan arkadaşım vardı ve beni dışlayan ailem, Ancak Tanrı'ya erotik paylaşımlarıma devam etmemi isteyip istemediğini sordum ve cevap her zaman evet oldu.“

“Kadınların ve erkeklerin seks ve vücutlarıyla sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olabilmem için devam etmem için yönlendirildiğimi şimdi anlıyorum.”