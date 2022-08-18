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  4. İlk başta işkence gibi gelebilir ama... Soğuk duşla kilo verin

İlk başta işkence gibi gelebilir ama... Soğuk duşla kilo verin

18.08.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta başlayan yeni bir akım akıllara soğuk duş almanın faydalarının ne olduğunu sorgulatmaya başladı. Alışmayanlar için soğuk suyla duş almak ilk başlarda işkence gibi gelebilir. Ancak rutininize haftada birkaç kez soğuk duş almayı alışkanlık haline getirirseniz vücudunuz size kısa zamanda teşekkür edecektir. Soğuk suda duş almak sıcak suda almaktan daha mı iyi? Soğuk suyla duş almak nasıl kilo verdiriyor? Uzmanından yanıtlar...

Soğuk suyla duş almanın sağlık için faydaları var. Ancak uzmanlar bunun sürekli soğuk suyla yıkanmanız anlamına gelmediğinin de altını çiziyor.

Sıcak duş almak seni öldürmez, ama haftada birkaç soğuk duş almaktan da zarar gelmez. Soğuk duşları haftalık rutininize uygularsanız, sağlığınıza olan etkilerini kısa zamanda fark edeceksiniz. Hatta spor yapanlar için sıcak suyla başlayıp soğuk suya geçerek tamamlayabilirsiniz.

SOĞUK SUYLA DUŞ ALMANIN FAYDALARI

Düzenli olarak soğuk duş almak vücudunuzu strese sokacaktır ve bu da sertleşme denilen bir sürece yol açar. Yavaş yavaş sinir sisteminiz bu stres düzeyine alışır ve sonunda, çoğu durumda ani stresle daha iyi başa çıkabileceğinizi umarsınız.
Araştırmalar, soğuk duş almanın vücudunuzdaki beyaz kan hücrelerinin sayısını artırdığını ve bu vücudunuzu hastalıklara karşı koruduğunu göstermiştir.

SOĞUK SUYLA DUŞ ALMAK KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIR

SOĞUK SUYLA DUŞ ALMAK KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIR
Araştırmalar, bu durumda soğuk bir duş olan soğuğa maruz kalmanın kahverengi yağ oluşumunu uyardığını göstermiştir. Kahverengi yağ, kalori yakarak enerji üreten belirli bir yağ dokusu türüdür. Birkaç kilo vermek istiyorsanız, özellikle egzersiz sonrası soğuk duşlar yardımcı olabilir.
Depresyonla yaşayanlar için, soğuk duşlar vücudunuzu beyninize elektriksel uyarılar göndermesi için şok edebilir. Beyniniz sarsılır ve artan uyanıklık, netlik ve enerji seviyelerine sahip olursunuz.
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Anahtar Kelimeler:
kilo verme soğuk su
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