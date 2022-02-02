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İlk kez atılacak Regaip kandili mesajları nelerdir? Regaip Kandilinde atılacak 10 yeni mesaj!

02.02.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç ayların habercisi Regaip kandili gecesi her Müslüman'ın hakkıyla ifa etmeye çalıştığı bir zaman dilimidir. Günahlarımızdan af dilediğimiz ve Allah'a her zamankinden daha yakın hissettiğimiz bu gece de sevdiklerinize ilk kez atılacak Regaip kandili mesajlarını siz atın. Sizler için ilk kez atılacak Regaip kandili mesajlarını bir araya getirdik. İşte ilk kez atılacak Regaip kandili mesajları!

Kandillerde herkes sevdiklerine güzel içerikli kandil mesajları atmak ister. Regaip kandili mesajlarını her sitede bulabilirsiniz. Ancak başka yerde olmayan sadece sizin ilk kez atacağınız bir Regaip kandili mesajları yakınlarınızın yüzünü güldürebilir. Sizler için ilk kez atılacak Regaip kandili mesajlarını bir araya getirdik.

Birbirinden farklı Regaip kandili mesajları

Rahmetin yere indiği şu mübarek gecede yüce Rabbim sizlere de rahmetiyle muamele eylesin. Regaib kandiliniz kutlu olsun.
Günahlarımızın affı için ellerin semaya açıldığı, yalvarış ve yakarışların arşı inlettiği huzur dolu bir Regaib gecesi sizlerin olsun. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
İnsanız beşeriz şaşarız ancak böyle kutsal gecelerde, kusurlarımızı görüp ne kadar aciz olduğumuzu anlarız. Sen bizi bu gecenin hürmetine Salih kullarından eyle Ey Rabbim! Kandiliniz kutlu ve bol dualı olsun.
Üç ayların habercisi bu mübarek Regaip gecesinde tövbeye açılan her dilin ve elin geri çevrilmemesi dileğiyle…Regaip kandiliniz kutlu olsun.
Her nefeste azalsa da ömrümüz, o her nefesi senin varlığınla doldurup, seni anlamayla geçirmeyi nasip eyle Ya Rabbi! Dualarınızın en içten dileklerimle kabul olmasını dilerim.
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Anahtar Kelimeler:
Regaip kandili
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