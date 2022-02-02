İlk kez atılacak Regaip kandili mesajları nelerdir? Regaip Kandilinde atılacak 10 yeni mesaj!

Kandillerde herkes sevdiklerine güzel içerikli kandil mesajları atmak ister. Regaip kandili mesajlarını her sitede bulabilirsiniz. Ancak başka yerde olmayan sadece sizin ilk kez atacağınız bir Regaip kandili mesajları yakınlarınızın yüzünü güldürebilir. Sizler için ilk kez atılacak Regaip kandili mesajlarını bir araya getirdik.

Birbirinden farklı Regaip kandili mesajları

Rahmetin yere indiği şu mübarek gecede yüce Rabbim sizlere de rahmetiyle muamele eylesin. Regaib kandiliniz kutlu olsun.

Günahlarımızın affı için ellerin semaya açıldığı, yalvarış ve yakarışların arşı inlettiği huzur dolu bir Regaib gecesi sizlerin olsun. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

İnsanız beşeriz şaşarız ancak böyle kutsal gecelerde, kusurlarımızı görüp ne kadar aciz olduğumuzu anlarız. Sen bizi bu gecenin hürmetine Salih kullarından eyle Ey Rabbim! Kandiliniz kutlu ve bol dualı olsun.

Üç ayların habercisi bu mübarek Regaip gecesinde tövbeye açılan her dilin ve elin geri çevrilmemesi dileğiyle…Regaip kandiliniz kutlu olsun.