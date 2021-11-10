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  4. İlk kez göreceksiniz! Atatürk'ün bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyası

İlk kez göreceksiniz! Atatürk'ün bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyası

10.11.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Müzesi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla bugüne kadar sergilenmemiş 31 kişisel eşyasını ziyaretçilerle buluşturdu.

İkinci TBMM Binası olarak kullanılan Cumhuriyet Müzesi, Atatürk'ün vefatının 83. yılında, "Atatürk Eşyaları" geçici sergisine ev sahipliği yapıyor.

Ziyaretçilerin bugüne kadar beğenisine sunulmamış Atatürk'ün eşyalarından oluşan sergide, son dönemlerinde hastayken kullandığı mendili, sabahlığı, çantası, gözlüğü, pijaması, çay ve fincan takımı, 23 Eylül 1924'te Samsun ziyareti sırasında konakladığı evin sahibine yazdığı teşekkür notu, matarası, zarf açacağı, üzerinde Enfal Suresi 60. ayetinin yazılı olduğu Osmanlı dönemi merasim kemeri de bulunuyor.

İŞTE DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ ATATÜRK'ÜN KİŞİSEL EŞYALARI

Eserler arasında yer alan ve Atatürk'ün hastalığının son dönemlerinde kullandığı kumaş mendilindeki kan izleri dikkat çekti.
Sergide, Atatürk'ün vefat ettiği gün ve cenaze merasiminde çekilen fotoğraflar da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, AA muhabirine, her yıl 29 Ekim, 10 Kasım gibi önemli günlerde bir öncekinden daha farklı ve daha özel etkinlik yapmak istediklerini söyledi.
Cumhuriyet Müzesi'nde hali hazırda Atatürk'ün pek çok kişisel eşyasının sergilendiğini belirten Coşkun, sergiye ilişkin şunları söyledi:
"Bugüne özel bir şey yapalım dedik. Hem Cumhuriyet Müzesi deposunda bulunan hem de Türkiye'deki tüm müzelerde depolarda bulunan ve teşhirde olmayan Atatürk'e ait kişisel eşyaları topladık ve bunlardan özel bir seçki hazırladık.
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk
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