İlk kez trans birey ödül aldı! Törende Türk tasarımcının elbisesini giydi!

Moda dünyasının enlerinin seçildiği British Fashion Awards ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.
Ödül töreninde ise bir ilk yaşadı. ABD'li trans model Alex Consani, 'Yılın en iyi modeli' seçildi. Ünlü model törende Dilara Fındıkoğlu tasarımı bir elbise tercih etti.
Consani "Şimdi, her zamankinden daha fazla, bu sektörde birbirimizi gerçekten nasıl destekleyeceğimiz ve yükselteceğimiz hakkında önemli bir konuşma yapılması gerekiyor" dedi.
2024 Victoria Secret Fashion Show'da yürümüştü. Consani, defile tarihinde podyuma çıkan ilk trans birey olmuştu.
2019'da IMG Models (Claudia Schiffer, Hailey Bieber ve Hadid kardeşler gibi süper modelleri temsil eden bir ajans) ile anlaşmıştı.
Birçok ünlü marka için podyuma çıktı.
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