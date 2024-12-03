MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İlk kez trans birey ödül aldı! Törende Türk tasarımcının elbisesini giydi!

İlk kez trans birey ödül aldı! Törende Türk tasarımcının elbisesini giydi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
03.12.2024 15:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl gerçekleştirilen British Fashion Awards törenince Amerikalı trans model Alex Consani, 2024 yılının en iyi modeli seçildi. Consani, böylece moda tarihine geçti. Törende ise Türk tasarımcının elbisesini giydi.

Moda dünyasının enlerinin seçildiği British Fashion Awards ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

4MPCIYYXDVCY7DZ7A3MEXQGAXI

TRANS BİREY YILIN MODELİ SEÇİLDİ!

Ödül töreninde ise bir ilk yaşadı. ABD'li trans model Alex Consani, 'Yılın en iyi modeli' seçildi. Ünlü model törende Dilara Fındıkoğlu tasarımı bir elbise tercih etti.

Consani "Şimdi, her zamankinden daha fazla, bu sektörde birbirimizi gerçekten nasıl destekleyeceğimiz ve yükselteceğimiz hakkında önemli bir konuşma yapılması gerekiyor" dedi. 

2024 Victoria Secret Fashion Show'da yürümüştü. Consani, defile tarihinde podyuma çıkan ilk trans birey olmuştu.

2019'da IMG Models (Claudia Schiffer, Hailey Bieber ve Hadid kardeşler gibi süper modelleri temsil eden bir ajans) ile anlaşmıştı. 

Birçok ünlü marka için podyuma çıktı. 

Anahtar Kelimeler:
trans birey
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önce kağıtları yırttı, sonra bir valiz dolusu parayla kule yaptı

Önce kağıtları yırttı, sonra bir valiz dolusu parayla kule yaptı

Hem rakam hem oran verdi: "Erdoğan '%5 benden' diyecek"

Hem rakam hem oran verdi: "Erdoğan '%5 benden' diyecek"

Memur ve emekli maaşı için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu!

Memur ve emekli maaşı için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu!

Emekli ve memurları ilgilendiriyor 'Refah payı' ve 'Eşitleme' diyerek...

Emekli ve memurları ilgilendiriyor 'Refah payı' ve 'Eşitleme' diyerek...

Marmara'da deprem! Büyüklüğü...

Marmara'da deprem! Büyüklüğü...

Bacağında gezindiğini gördü! Korkudan ne yapacağını bilemedi

Bacağında gezindiğini gördü! Korkudan ne yapacağını bilemedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.