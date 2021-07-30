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İlkokul kayıtları ne zaman? Birinci sınıflar ne zaman, kaç aylıkken okula başlıyor?

30.07.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkokul çağına gelen öğrencilerin velileri, ilkokul kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. İlkokul kayıtları için araştırmalar devam ederken, veliler kaç yaşında çocukların okula başladıklarını da araştırıyor. Veliler, e-Okul sistemi üzerinden çocukları için ilkokul kayıtları hakkında detaylı bilgiye ulaşabiliyor. Peki ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor?

Yaşı okul çağına gelen öğrencilerin ilkokul kayıtlarını tamamlamak isteyen veliler, internet üzerinden araştırma yapıyor. E-Okul sistemi üzerinden giriş yaparak, veliler sorgulama sayfasına ulaşabiliyor. Kimlik bilgileri girilen çocuğun anasınıfına mı yoksa ilkokula mı gideceği öğrenilebiliyor. Peki çocuklar kaç aylıkken okula başlıyor? İlkokul kayıtları ne zaman?

İlkokul kayıtları ne zaman?

İlkokul kayıtlarında öğrencinin hangi okula kayıt yaptırabileceği, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından adrese dayalı olarak belirleniyor. E-okul 1. sınıf kayıtları sorgulama sayfası ise öğrencinin hangi okula gideceğini öğrenmeye yarıyor.
Diğer yandan eğer çocuğun yaşı ilkokul için tutmuyorsa, öğrencinin hangi anaokulu veya anasınıfına gideceği de e-Okul kayıt sorgulama sayfasından öğrenilebiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) verdiği bilgilere göre, İlkokul 1. sınıf kayıtları 1 Temmuz tarihi itibariyle başladı.

İlkokul 1. Sınıfa kaç yaşında başlanıyor? Kaç aylıkken okula başlanıyor?

İlkokul 1. Sınıfa kaç yaşında başlanıyor? Kaç aylıkken okula başlanıyor?
69 ayını tamamlayan çocuklar İlkokul 1.sınıfa başlayabiliyor. Kayıtların yapıldığı yılda çocuğun eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.
69 – 71 ay arasında olan çocuklar velilerinin talep etmesi durumunda 1. sınıf kayıtlarını erteleyebilirler ve anasınıfına kaydettirebilirler.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
e-okul
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