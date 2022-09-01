İltihaplanma, kanser, diyabet, kalp, obezite... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Enflamasyon duruma bağlı olarak iyi veya kötü olabilir. Örneğin; yaralandığınızda veya hastalandığınızda enflamasyon vücudunuzun kendini korumanın doğal yolu budur. Vücudunuzun hastalıktan korunmasına ve iyileşmeyi teşvik etmesine yardımcı olabilir. Öte yandan, kronik, sürekli iltihaplanma, diyabet, kalp hastalığı ve obezite gibi hastalık riskinin artmasıyla bağlantılıdır. İlginç bir şekilde, yediğiniz yiyecekler vücudunuzdaki iltihabı önemli ölçüde etkileyebilir.

İLTİHAPLANMAYI ARTIRAN YİYECEKLER

ŞEKER VE YÜKSEK FRUKTOZLU MISIR ŞURUBU Sofra şekeri (sakkaroz) ve yüksek fruktozlu mısır şurubu (HFCS), Batı diyetinde iki ana ilave şeker türüdür. Şeker % 50 glikoz ve % 50 fruktozdur, yüksek fruktoz mısır şurubu, % 45 glikoz ve% 55 früktoz ile ilgili iken. Eklenen şekerlerin zararlı olmasının nedenlerinden biri, hastalığa yol açabilecek inflamasyonu artırabilmeleridir. Uzman Diyetisyen Aysima Duygu Aksoy konu hakkında bilgiler verdi.

Bir çalışmada, yüksek sükroz diyetleri ile beslenen fareler, kısmen şekere inflamatuar yanıt nedeniyle akciğerlerine yayılan meme kanseri geliştirdi. Başka bir çalışmada, yüksek şeker diyetiyle beslenen farelerde omega-3 yağ asitlerinin anti-enflamatuar etkileri bozulmuştur.

Meyve ve sebzelerde az miktarda fruktoz vücut için iyi olsa da, ilave şekerlerden fazla miktarlarda tüketmek zararlıdır. Çok fazla fruktoz tüketmek obezite, insülin direnci, diyabet, yağlı karaciğer hastalığı, kanser ve kronik böbrek hastalığı ile ilişkilidir. Ayrıca, araştırmacılar fruktozun kan damarlarınızı kaplayan endotelyal hücrelerde iltihaplanmaya neden olduğunu ve bu da kalp hastalığı için bir risk faktörü olduğunu gösterdi. Yüksek fruktoz alımının benzer şekilde farelerde ve insanlarda birkaç inflamatuar markeri arttırdığı gösterilmiştir.

İlave şeker oranı yüksek gıdalar arasında şeker, çikolata, alkolsüz içecekler, kekler, kurabiyeler, çörekler, tatlı hamur işleri ve bazı tahıllar bulunur.