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  4. "İmamoğlu camimizi engelleme" pankartları açtılar! Basın açıklaması bu sözlerle yarıda kesildi

"İmamoğlu camimizi engelleme" pankartları açtılar! Basın açıklaması bu sözlerle yarıda kesildi

07.10.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri’deki Hacı Ahmet Tükenmez Camii, 2019’daki depremde minaresi yıkıldıktan sonra çürük olduğu tespit edilince yıktırılmıştı. Caminin yapımının İBB tarafından engellendiği öne sürülerek yürüyüş yapıldı. AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu’nun “40 yıllık camimizin yapılmasına neden karşısınız? diyerek tepki gösterdiği açıklaması Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli gelince yarıda kesildi. Hançerli, yapılmasını en çok Ekrem İmamoğlu’nun istediğini ve caminin yaptırılacağını söyledi.

Silivri'de 2019 tarihinde yaşanan depremde minaresi yıkıldıktan sonra çürük olduğu tespit edilen Hacı Ahmet Tükenmez Camii, yıktırılmıştı. AK Parti Avcılar İlçe Örgütü'nün çağrısıyla, Avcılar'da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yenilenmek üzere yıkılan caminin yerine yenisinin yapılmasının engellendiği öne sürülerek Marmara Caddesi'nde, yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İlçe Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin cami yapımını engellediğini iddia ederek pankart taşıdılar.

AVCILAR'DA 3 YILDIR YAPILMAYAN CAMİ TEPKİSİ

Yürüyüşün ardından AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu, yıkılan camiinin olduğu alanda basın açıklaması yaptı.
Küçükoğlu, D-100 karayolunun kenarındaki 40 yıllık caminin 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ardından yenilenmek üzere yıktırıldığını söyledi.
4 bin 993 metrekarelik arsa üzerine yapılan ve bağışlanan cami ile müftülük binası arsasının İBB'ye ait olduğunu belirten Küçükoğlu, arazinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devri için harekete geçildiğini, CHP muhalefetine rağmen ilçe belediyesinde kararın geçirildiğini ancak, İBB'nin bunu veto ettiğini savundu.

"40 YILLIK CAMİMİZİN YAPILMASINA NEDEN KARŞISINIZ?"

"40 YILLIK CAMİMİZİN YAPILMASINA NEDEN KARŞISINIZ?"
Küçükoğlu, "Kalabalık bir cemaate hizmet eden ve ayrıca sembolik değeri olan 40 yıllık camimizin yapılmasına neden karşısınız? Bir taraftan 'Destekliyoruz' derken, bir taraftan İBB meclisinde neden hayır oyu verdiniz? Bir taraftan 'Caminin yapım bütçesini Ekrem İmamoğlu karşılayacak' derken, diğer bir taraftan alınan kararı İmamoğlu neden veto etmektedir? Taraflardan en az biri yalan söylemekte ve Avcılar halkını oyalamaktadır. Helalleşme nidaları atan CHP'nin hala bu milletin değer ve hassasiyetlerini hiç önemsemediğini yaşanan bu süreç üzerinden kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz" dedi.

"BU CAMİNİN YAPILMASINI EN FAZLA İMAMOĞLU İSTİYOR"

"BU CAMİNİN YAPILMASINI EN FAZLA İMAMOĞLU İSTİYOR"
Küçükoğlu'nun konuşması sırasında Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli gelerek, yanlış bilgi ile bir yere varılamayacağını, bu caminin yapılmasını en fazla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun istediğini, camiyi de İBB imkanları ile yaptıracaklarını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul Avcılar Silivri cami

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