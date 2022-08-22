İmamoğlu'nun en yakınından tartışma yaratan sözler! 'Kazanmak için gerekeni yapmıyor, yükselemiyor! İktidara yarar...'

Türkiye seçim iklimine girdi. Haziran 2023'teki seçimler öncesinde son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimleri sürecinde sürekli yanında olan ve seçimin ardından İmamoğlu'na ithafen bir kitap yazan Necati Özkan, kaleme aldığı köşe yazısında muhalefetin yükselemediğini belirtirken aday konusundaki tartışmalara da katıldı.

'MUHALEFET LEHİNE GÖRÜNEN TOZ PEMBE FOTOĞRAF DOĞRU DEĞİL'

Araştırma şirketlerinin doğrudan tercih belirtmeyen seçmenleri çoğunlukla aritmetik olarak dağıttıkları için sonucun muhalefet lehine olduğunu söyleyen Necati Özkan, 'Bu toz pembe durum doğru olmayabilir' ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'teki köşe yazısında Zafer Partisine de dikkat çeken Özkan; Ümit Özdağ'ın göçmen karşıtı politikalarla %3 bandına çıktığını söyledi.

Muhalefet partilerinin ortak çözüm önerilerinin hala netleşmediğini belirten Necati Özkan; altılı masanın ortak bir adayının olup olmadığının da belirsiz olduğunu ifade etti.

İŞTE DİKKAT ÇEKEN O SÖZLERİN DEVAMI... 'Siyasette ve seçimlerde zamanlama hayatidir. Çok partili bir kampanyanın sonuç alabilmesi için çok erken başlamak gerekir. Seçimler en geç 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak. Yani maksimum dokuz buçuk aylık bir süre kaldı. İktidar ekonomiden demokrasiye pek çok alanda muhalefete fırsat veriyor ancak muhalefet kazanmak için yapması gerekenleri yapmıyor.