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İmamoğlu'nun en yakınından tartışma yaratan sözler! 'Kazanmak için gerekeni yapmıyor, yükselemiyor! İktidara yarar...'

22.08.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhur ittifakının karşısında çıkaracağı adayı bulmaya çalışan Millet ittifakı için en güçlü aday Kemal Kılıçdaroğlu! İYİ Parti'den gelen Mansur Yavaş çıkışı sonrası gelişmeler yakından takip ediliyor. Ekrem İmamoğlu'nun en yakınlarından biri olan Necati Özkan'ın 'muhalefet kazanmak için gerekeni yapmıyor' çıkışı da gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Türkiye seçim iklimine girdi. Haziran 2023'teki seçimler öncesinde son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimleri sürecinde sürekli yanında olan ve seçimin ardından İmamoğlu'na ithafen bir kitap yazan Necati Özkan, kaleme aldığı köşe yazısında muhalefetin yükselemediğini belirtirken aday konusundaki tartışmalara da katıldı.

'MUHALEFET LEHİNE GÖRÜNEN TOZ PEMBE FOTOĞRAF DOĞRU DEĞİL'

Araştırma şirketlerinin doğrudan tercih belirtmeyen seçmenleri çoğunlukla aritmetik olarak dağıttıkları için sonucun muhalefet lehine olduğunu söyleyen Necati Özkan, 'Bu toz pembe durum doğru olmayabilir' ifadesini kullandı.
Cumhuriyet'teki köşe yazısında Zafer Partisine de dikkat çeken Özkan; Ümit Özdağ'ın göçmen karşıtı politikalarla %3 bandına çıktığını söyledi.
Muhalefet partilerinin ortak çözüm önerilerinin hala netleşmediğini belirten Necati Özkan; altılı masanın ortak bir adayının olup olmadığının da belirsiz olduğunu ifade etti.

İŞTE DİKKAT ÇEKEN O SÖZLERİN DEVAMI...

İŞTE DİKKAT ÇEKEN O SÖZLERİN DEVAMI...
'Siyasette ve seçimlerde zamanlama hayatidir. Çok partili bir kampanyanın sonuç alabilmesi için çok erken başlamak gerekir. Seçimler en geç 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak. Yani maksimum dokuz buçuk aylık bir süre kaldı. İktidar ekonomiden demokrasiye pek çok alanda muhalefete fırsat veriyor ancak muhalefet kazanmak için yapması gerekenleri yapmıyor.

'MUHALEFETİN GECİKMESİ İKTİDARA YARAR'

'MUHALEFETİN GECİKMESİ İKTİDARA YARAR'
Muhalefet partilerinin artık detayları tamamlayıp hızla aday ilanına geçmesi şart. Çünkü aday yoksa ortada kampanya yoktur. Muhalefetin daha fazla gecikmesi iktidar bileşenlerinin işine yarar. Kampanyaya bir an önce başlanabilirse vaatlerin etkisini araştırmaya, hataları düzeltmeye, adayın performansını yükseltmeye ve seçmeni mobilize etmeye zaman kalır.'
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu seçim Millet İttifakı

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