İnatçı göbek yağlarını etkili şekilde eritmenin sırrı

Göbek yağını eritmek için en iyi yiyecekler sayesinde metabolizmanızı motor gibi çalıştırabilirsiniz. Açlığınızı bastırarak sağlıklı bir şekilde kilo vermeye başlayabilirsiniz. Her öğünde protein, lif ve sağlıklı yağlar sağlamak sağlığınız için en faydalı beslenme şeklidir. Aynı zamanda inatçı göbek yağlarını da etkili şekilde eritmenin sırrı... Kilo vermeyi kolaylaştırır, enerji verir, metabolizmayı motor gibi çalıştırır

İNATÇI GÖBEK YAĞLARINI ERİTEN BESİNLER

BİTTER ÇİKOLATA Bitter çikolatanın faydalarını her geçen gün yeniden öğreniyoruz. Zihinsel berraklık, düşük kan basıncı ve iştah azalması. 2014 yılında yapılan bir araştırma, kakaodaki belirli bir antioksidan türünün laboratuvar farelerinin aşırı kilo almasını engellediğini ve kan şekeri seviyelerini düşürdüğünü buldu.

BAHARATLAR Baharatların adeta büyüleyici özellikler bünyeye inanılmaz derecede iyi geliyor. Örneğin karabiber; depresyon, iltihaplanma ve artrit ile savaştığı ve diğer besinlerin etkisini arttırdığı gösterilmiştir. Araştırmalar otlar, baharatlar ve tatlandırıcıların yemeğinize tuz alımını azaltmanıza yardımcı olduğunu gösteriyor. Sarı hardal tohumları, glukozinolatlar adı verilen yüksek düzeyde kanser karşıtı bileşiklere sahiptir; Tarçın, gelişmiş insülin tepkisi ile bağlantılıdır. Zerdeçal ve yaban turpu içindeki bileşiklerin, yağ depolama genlerinizin davranışını etkilediği gösterilmiştir, zencefil ise sağlığı artıran yüksek düzeyde bitkisel besinler içerir. Son olarak; yemeklerinize sarı, siyah ve kahverengi baharatlar eklemek, sağlık yararlarını artırırken aynı zamanda daha fazla tuz ve şeker arzunuzu da yatıştırdığınız anlamına gelir.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER Sebzeler gibi düşük enerji yoğunluklu yiyecekler, göbek yağını eritmek için çok önemlidir. Çünkü bunlar nispeten az kalori için gerekli besinleri, dolgu liflerini ve öğünlere hacim katarlar. Parlak renkler, sebzelerin polifenoller, diyete bağlı iltihaplanmayı kontrol etmeye yardımcı olan mikro besinler açısından zengin olduğunu gösterir. Yeşil çay, diyabet ve obezite için genetik tetikleyicileri "kapatabilen" kateşin içerir. Ve sebzeler, özellikle yapraklı türler, düşük glisemik yüke sahiptir; yani, kan şekerinde bir artışa neden olmadan vücudunuzu besinlerle doldururlar.

YAĞSIZ ET VE BALIK Protein, göbek yağı için kriptonittir. Yağsız, tonlu bir göbeğin yapı taşıdır. Protein yediğinizde, vücudunuz sindirimde çok fazla kalori harcamak zorundadır. Yediğiniz her 100 kalori için yaklaşık 25 kalori (yağlar ve karbonhidratlar için sadece 10 ila 15 kalori ile karşılaştırıldığında). Protein daha doyurucudur. American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırma, karbonhidrat yerine protein açısından zengin bir yemeğin, açlığı uyarıcı hormon olan ghrelini baskılayarak tokluğu artırdığını gösterdi. Araştırmalar vücudunuzun bütün gıdaları sindirerek işlenmiş gıdalardan daha fazla kalori yaktığını gösteriyor. Ek olarak, yağsız etler, karaciğer yağlanmasına yol açan genetik tetikleyicileri (visseral yağla bağlantılı yeni bir salgın) ve metionin ve vitamin B12'yi kapatmaya yardımcı olan bir besin olan kolinin temel kaynaklarıdır.