İnci Taneleri 1. bölüm gündemde! Dilber rolündeki Hazar Ergüçlü'nün merak edilenleri

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü de başrolde yer alıyor. Dilber dansı ile tanıtım fragmanlarında yer alan Hazar Ergüçlü daha önce Medcezir, Kuzey Güney, Analar ve Anneler, Yüksek Sosyete, Hayat Bugün, Ahlat Ağacı, Her Şey Seninle Güzel, Kar gibi dizi ve filmlerde rol aldı.