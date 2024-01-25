İnci Taneleri 1. bölüm gündemde! Dilber rolündeki Hazar Ergüçlü'nün merak edilenleri

İnci Taneleri 25 Ocak 2024 tarihinde ekran macerasına başlayacak başlamasına ama daha dizinin fragmanı bile ilk günden adından söz ettirdi. İnci Taneleri dizisinin Dilber'i, Dilber dansı ve Dilber elbisesi günlerdir gündemde olduğu gibi role hayat veren Hazar Ergüçlü de merak konusu oldu.
Peki, Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında nereli? İşte, İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün hayatı ve oynadığı diziler...
Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü de başrolde yer alıyor. Dilber dansı ile tanıtım fragmanlarında yer alan Hazar Ergüçlü daha önce Medcezir, Kuzey Güney, Analar ve Anneler, Yüksek Sosyete, Hayat Bugün, Ahlat Ağacı, Her Şey Seninle Güzel, Kar gibi dizi ve filmlerde rol aldı.
Hazar Ergüçlü 1 Ocak 1992'de Kıbrıs'ta dünyaya geldi. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı.
Hazar Ergüçlü, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sinemaya destek veren isimler arasında da yer alıyor. Hazar Ergüçlü'nün yapımcısı olduğu ilk film 'Beni Sevenler Listesi' 40. İstanbul Film Festivali'nden Altın Lale En İyi Film Ödülü ile ayrıldı.
Hazar Ergüçlü başarılı oyunculuğu kadar her zaman özel hayatıyla da gündeme gelen bir isim. Onur Ünlü ile uzun bir süre birlikte olan ve yaş farkıyla sık sık adından söz ettiren Ergüçlü bu ilişkiye kısa süre önce nokta koydu.
Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak ile aşk yaşamaya başlayan Hazar Ergüçlü bu aşkta aradığını bulamadı. Kısa süren aşk sonrası yeni aşk pozu geldi ve oyuncunun Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisİ Dj Artz ile birlikte olduğu ortaya çıktı.