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İnci Taneleri 1. bölüm gündemde! Dilber rolündeki Hazar Ergüçlü'nün merak edilenleri

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.01.2024 14:59 | Son Güncelleme:
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Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisi ilk bölüm sosyal medyanın gündeminde. 25 Ocak 2024 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizinin başrol karakteri Dilber de günlerdir gündemde. Dilber dizisi olarak da anılan ve başrolde Hazar Ergüçlü'nün olduğu dizide güzel oyuncunun özel hayatı da merak ediliyor.

İnci Taneleri 25 Ocak 2024 tarihinde ekran macerasına başlayacak başlamasına ama daha dizinin fragmanı bile ilk günden adından söz ettirdi. İnci Taneleri dizisinin Dilber'i, Dilber dansı ve Dilber elbisesi günlerdir gündemde olduğu gibi role hayat veren Hazar Ergüçlü de merak konusu oldu.

Peki, Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında nereli? İşte, İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün hayatı ve oynadığı diziler...


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HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü de başrolde yer alıyor. Dilber dansı ile tanıtım fragmanlarında yer alan Hazar Ergüçlü daha önce Medcezir, Kuzey Güney, Analar ve Anneler, Yüksek Sosyete, Hayat Bugün, Ahlat Ağacı, Her Şey Seninle Güzel, Kar gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

Hazar Ergüçlü 1 Ocak 1992'de Kıbrıs'ta dünyaya geldi. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı.

Hazar Ergüçlü, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sinemaya destek veren isimler arasında da yer alıyor. Hazar Ergüçlü'nün yapımcısı olduğu ilk film 'Beni Sevenler Listesi' 40. İstanbul Film Festivali'nden Altın Lale En İyi Film Ödülü ile ayrıldı.

HAZAR ERGÜÇLÜ'NÜN SEVGİLİSİ KİM?

HAZAR ERGÜÇLÜ'NÜN SEVGİLİSİ KİM?

Hazar Ergüçlü başarılı oyunculuğu kadar her zaman özel hayatıyla da gündeme gelen bir isim. Onur Ünlü ile uzun bir süre birlikte olan ve yaş farkıyla sık sık adından söz ettiren Ergüçlü bu ilişkiye kısa süre önce nokta koydu.

Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak ile aşk yaşamaya başlayan Hazar Ergüçlü bu aşkta aradığını bulamadı. Kısa süren aşk sonrası yeni aşk pozu geldi ve oyuncunun Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisİ Dj Artz ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

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