ING Basketbol Süper Ligi

Son periyoda Tyus ve Berkan Durmaz'ın basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, rakibine sadece 2 sayı şansı verdiği bölümde Colson ve Taylor'un basketleriyle 36. dakikanın başında aradaki farkı 4 sayıya kadar indirdi: 59-63. Pınar Karşıyaka, Taylor'un 3 sayılık basketiyle bitime 2 dakika kala farkı 1 sayıya kadar indirse de (66-67) Türk Telekom müsabakadan 76-71 galip ayrıldı.

- Pınar Karşıyaka: 71 - Türk Telekom: 76

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