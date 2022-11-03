İngiltere'de Acun Ilıcalı tepkisi! O karar sonrası, taraftar ayaklandı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i satın almasının ardından takımın başına Şota Arveladze'yi getiren Türk iş insanı Acun Ilıcalı, alınan kötü sonuçların ardından 49 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırmıştı. Şota'nın gönderilmesinden bu yana teknik direktör arayışları sürdürülen Hull City'de, konuyla alakalı yeni bir gelişme yaşandı.

O İSİMLE ANLAŞMAYA VARAMADI! Şota Arveladze'nin ardından takımı geçici olarak kulübün eski oyuncularından olan, yardımcı antrenör Andy Dawson'a emanet eden Acun Ilıcalı, bu sırada Portekizli teknik adam Pedro Martins ile görüşmüş, prensip anlaşmasına varıldıktan sonra birlikte maç izlemişti ancak yapılan son görüşmelerde tarafların anlaşmaya varamadıkları açıklanmıştı.

KARAR VERİLDİ! Andy Dawson yönetiminde 8 maça çıkan Hull City, bu dönemde 3 maç kazanıp 5 mağlubiyet aldı. Son iki maçında evinde Blackburn Rovers'a ve Middlesbrough'a mağlup olan Turuncu-siyahlı ekipte Andy Dawson ile yola devam edilmeme kararı verildi.



Hull Daily Mail'in haberine göre Acun Ilıcalı, teknik direktörlük görevi için Liam Rosenior'u getirme karar aldı.

5 KASIM'DA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK Son olarak Derby County'de yardımcı antrenör olarak görev yapan, Andy Dawson gibi kulüpte geçici olarak teknik direktörlük de yapmıştı. 21 Eylül'de takımdan ayrılan 38 yaşındaki teknik adamın geçen hafta sonu Hull City'nin stadyumunda Acun Ilıcalı ile görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi. Liam Rosenior ile 2 gün içerisinde sözleşme imzalanacağı ve İngiliz teknik adamın 5 Kasım'daki Millwall maçına takımın başında çıkacağı belirtildi.